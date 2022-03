Бывший Timbiriches отреагировал на жалобу Саши Сокола против Луиса де Льяно

Новость, которая шокировала общественность с вечера вторника, 8 марта, Международного женского дня, была распространена Сашей Сокол, которая выбрала дату для запуска мощного и шокирующего послания.

Дело в том, что бывший Тимбриш опубликовал заявление, в котором обвинил продюсера Луиса де Льяно в том, что он злоупотреблял своей уязвимостью, чтобы завоевать ее романтическим путем, поскольку она была 14-летней девочкой, а он был 39-летним мужчиной, это было в начале 80-х годов.

Саша упомянула, что молчала в СМИ более 33 лет, потому что не знала, как относиться к ситуации, которая ознаменовала ее жизнь и заставила ее потерять поддержку отчима, Фернандо Диеса Баррозу Аскарраги и вызвать печаль матери, покойной Магдалены Куиллери.

Луис де Льяно все еще работал над сольным релизом Саши Сокол Фото: Архив

Столкнувшись с душераздирающими заявлениями актрисы мыльных опер, таких как La vida en el espejo и мэр El premio, широкая публика и различные личности продемонстрировали ее поддержку и осудили сына покойной Риты Маседо, который еще не выступал с заявлениями на эту суровую тему.

Среди проявлений солидарности и сопереживания к переводчику Serás el aire внимание привлекло внимание ее бывших коллег по Тимбрише, которые подчеркнули дружбу, которая объединяет их с Соколом, и выразили свою поддержку.

В своем аккаунте в Твиттере Бенни Ибарра, который был любовью Саши с детства, когда Тимбрише был только что сформирован, а также племянник Луиса де Льяно — младшего сына Джулисы, сестры продюсера, — поддержал певца.

Бенни Ибарра — младший сын Джулисы, сестры Луиса де Льяно (Фото: Instagram @BennyIbarra)

С кратким, но силовым сообщением, прикрепленным к обширному твиттер-треду Саши, Бенни Ибарра сделал свою позицию известной заявлению: «Я всегда обнимаю тебя дорогой друг Саша Сокол».

Этим Бенни дал понять, что независимо от того, что он племянник продюсера и создателя Timbiriche, его верность лежит на интерпретаторе Руэды, который я думаю.

Дело в том, что дружба обоих исполнителей стала очевидной с момента создания группы в 1982 году и с течением времени, о чем свидетельствует тесная связь, которую они также показали на трех встречах, которые группа провела на протяжении многих лет.

Вместе с Сашей тройка сформировала группу «Саша Бенни Эрик» Фото: Cuartoscuro//Instagram @bennyibarra

Со своей стороны, Эрик Рубин, который также укреплял дружеские связи с Сашей с детства, был допрошен об этом в программе Ventaneando. Муж Андреа Легарреты, не колеблясь, проявил сочувствие к своему бывшему партнеру:

«Саша - моя сестра и, как вы говорите, я поддерживаю ее во всем, она знает, что рассчитывает на меня во всем и да, я рядом с ней». Исполнитель When You Die for Someone рассказал, что, хотя он уже знал о любовных отношениях между Де Ллано и Сашей, он узнал об этом только после того, как стал взрослым, а не в те годы, когда произошла спорная любовная связь, о которой у певца теперь остались горькие воспоминания.

«В то время правда в том, что я был очень молод, я ходил со своим миром, и это было то, чему я научился за эти годы, уже старше. Она мне ничего не сказала, это то, что я действительно не помню, как я узнал об этом», - сказал он.

Эрик не вдавался в подробности, однако выразил полную поддержку «своей сестре» Саше (Фото: Instagram/ @erikrubinoficial)

А о своей реакции на слух о деле она прокомментировала: «Конечно, это застает вас врасплох... Я бы не хотел вдаваться в больше мнений, потому что они обычно могут использовать часть того, что вы говорите, и ничего другого я не хочу сказать, это то, что она моя сестра, я поддерживаю ее и там я за нее».

На данный момент остальные члены Timbiriche не высказали никаких мнений, и ожидается, что Аликс Бауэр, Паулина Рубио, Мариана Гарза и Диего Шённинг вскоре выразят свои чувства.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: