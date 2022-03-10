Former head of Kazakh CSN accused of taking bribes from abroad

Нур-Султан, 10 марта Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНС) Казахстана Карим Масимов, в настоящее время находящийся под следствием по уголовному делу за государственную измену и подготовку к насильственному захвату власти в январе, также подозревается в коррупции, сообщает агентство четверг. «Комитет национальной безопасности продолжает расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и злоупотреблении властью. В то же время расследование установило многочисленные признаки коррупции в действиях Масимова», - говорится в заявлении. Бывший глава ДНС обвиняется в незаконном получении недвижимости, ценных подарков, в том числе культурных ценностей, значительных средств от представителей национального бизнес-сообщества и иностранных субъектов. «В частности, мы расследуем тот факт, что Масимов, будучи президентом ДНС, получил взятку в размере двух миллионов долларов США от представителей иностранного государства», — уверяет агентство. Сумма была возвращена из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Кроме того, ДНС расследует вопрос о получении Масимовым элитного гостевого дома и земли в столице на сумму около 2,5 млрд тенге (около 4,8 млн долларов) коммерческой организацией. После его ареста, в январе 2022 года, в гостевом доме было изъято 17,2 миллиона долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши, такие как часы, золотые слитки, антиквариат и одиннадцать автомобилей высокого класса. Близкие соратники Масимова были конфискованы и арестованы активы на сумму 5,1 миллиона долларов. «В то же время были организованы операции по поиску и изъятию для возвращения в Казахстан еще более крупных средств, незаконно переведенных Масимовым и его окружением на банковские счета за рубежом», — говорится в сообщении ДНС. Масимов был уволен с поста главы ДНС 6 января после бурных беспорядков, последовавших за демонстрациями, которые начались мирно четырьмя днями ранее в знак протеста против роста цен на сжиженный газ, основное автомобильное топливо страны. В ходе этих беспорядков, которые потрясли крупнейшую республику Центральной Азии в начале этого года, погибли 240 человек и более 4600 граждан получили ранения, что вызвало вмешательство войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей шесть бывших советских республик, включая Россию. 23 февраля председатель Независимой общественной комиссии по январским беспорядкам адвокат Айман Умарова обвинила Комитет национальной безопасности и «окружающую среду» бывшего президента Нурсултана Назарбаева в организации насилия, направленного на сдерживание реформ в стране. ШЕФ кк/джем/иг