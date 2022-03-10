Former Foreign Minister Schröder tries to mediate in Moscow with Putin, according to media

Берлин, 10 марта Бывший министр иностранных дел Германии Герхард Шредер находится в Москве для посредничества президента России Владимира Путина, согласно сообщениям портала «Politico», в котором говорится о личных связях между двумя политиками и позициями Германии в «Северном потоке» и «Роснефти». Согласно ежедневной газете «Bild», это инициатива самозанятых, в которой не участвуют ни правительство Берлина, ни Социал-демократическая партия (СДПГ), образование Шредера и канцлера Олафа Шольца. Шредер находится под сильным давлением из-за его отношений с Путиным и с «Северным потоком». Десять лидеров СДПГ - два нынешних президента, Саския Эскен и Ларс Клингбейль, и восемь предшественников - призвали его письмом разорвать эти связи. Бывший канцлер (1998-2005) возглавляет совет директоров газопровода «Северный поток» и наблюдательный совет российского консорциума «Роснефть», а также был выдвинут кандидатом на вступление в «Газпром» в июне. «Северный поток» начинается с подписания соглашения между Шредером и Путиным в апреле 2005 года, за несколько месяцев до поражения тогдашнего канцлера на выборах, который затем занял вышеупомянутые должности. Шредер также был включен в иск, поданный в немецкую судебную систему за военные преступления против России. Генеральная прокуратура также возбудила «структурное дело» против России, формула, которая позволяет ей расследовать предполагаемые военные преступления, даже без конкретных обвиняемых, чтобы собрать доказательства, которые могут быть использованы позже. ШЕФ гк/джем/пи