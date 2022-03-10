Fonavi 2022: проверьте ЗДЕСЬ, если вам причитается уплата взносов

Комитет по экономике Конгресса США одобрил требование закона Фонави о возврате денег работникам, которые в него внесли свой вклад, уделяя приоритетное внимание уязвимым слоям населения в результате пандемии covid-19. Таким образом, 7 конгрессменов проголосовали за это мнение по настоянию, а 4 других законодателя проголосовали против него.

Устройство, одобренное Конгрессом, ратифицировало окончательную сумму в 42 008 миллионов солей в пользу фонавистов после применения индекса потребительских цен (CPI) и учета взносов как работников, так и работодателей.

Замечание исполнительной власти поставило под сомнение, среди прочего, критерий определения суммы, причитающейся фоннавистасу, отметив, что расчет должен производиться только на основе взносов работников.

Заключение, которое будет принято по настоянию, должно быть запланировано на следующие дебаты и голосование на пленарном заседании Конгресса.

Следует отметить, что Fonavi был создан декретом-законом № 22591 от 30 июня 1979 года, целью которого было постепенное удовлетворение потребностей работников в жилье на основе их дохода.

Национальный жилищный фонд действовал с 1 июля 1979 года по 31 августа 1998 года . Его основная цель была направлена на иждивенцев и независимых лиц в качестве формы поддержки для постепенного приобретения земли благодаря взносу, который они внесли в счет части своей заработной платы.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто может стать бенефициарами Fonavi 2022?

Всем гражданам указывается, что в то время они были зависимыми и независимыми работниками и что они вносили взносы. Исключение должно быть сделано для тех, кто извлекает выгоду из их ресурсов, а также работодателей и государства.

Как я узнаю, имею ли я право вернуть Fonavi?

Все перуанцы, желающие узнать список бенефициаров для возврата взносов, должны войти в бесплатную службу национального реестра, которая доступна виртуально и с которой можно также ознакомиться по телефону.

Если вы хотите пройти онлайн-консультацию с платформы, у вас должны быть под рукой свой идентификационный номер, карточка избирателя, карточка иностранца и/или вооруженные силы или полиция.

Как мне проверить реестр Fonavi?

При входе на платформу вы должны перейти в модуль, в котором указано «виртуальная консультация». Появится форма, которую вам нужно заполнить своими данными и текстом подтверждения.

Следующий шаг — нажать «Проконсультироваться». Как только данные будут проверены и вы найдете свое имя в списке бенефициаров, вы можете пойти в Banco de la Nación и забрать деньги, предъявив свой национальный документ, удостоверяющий личность, если график платежей уже установлен.

Данные: Чтобы защитить ваши данные в Интернете, система, в которую вы войдете, будет закрыта после 15 минут бездействия, поэтому, если она будет обновлена, вам придется снова выполнить процесс, который должен выполнить владелец.

Если вы не знакомы с цифровыми платформами или у вас возникли трудности в процессе, обратитесь за консультацией в телефонный центр Fonavista . Вам нужно набрать номер 640-855 или отправить электронное письмо на адрес consultas@fonavi-st.gob.pe

Важно: с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 и в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в штаб-квартире MIMP, расположенной по адресу Jr. Camana 616, Серкадо де Лима.

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Как узнать, в течение каких периодов я вносил взносы?

Следует помнить, что иждивенцы вносили обязательные взносы в период с января 1980 года по июль 1995 года; после этой даты взносы до августа 1998 года производил только работодатель.

Лица, считающиеся независимыми, вносили факультативные взносы с июля 1979 года по июль 1995 года и на обязательной основе с августа 1995 года по август 1998 года, как указано в платформе Технического секретариата Фонави.

СОВЕТ МИНИСТРОВ ОБСУЖДАЕТ НЕМЕДЛЕННЫЙ ВОЗВРАТ ВЗНОСОВ

Президент Республики Педро Кастильо возглавляет новую сессию Совета министров, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждены два законопроекта: один о немедленном возврате взносов в Национальный жилищный фонд (Фонави), а другой направлен на предотвращение остановок общественных работ за счет защиты.

Первый проект направлен на обеспечение немедленного возврата взносов Фонави и поправки к Закону № 31173, который гарантирует соблюдение Закона 29625, Закона о возвращении денег Fonavi работникам, которые внесли свой вклад, уделяя приоритетное внимание уязвимым слоям населения в результате пандемии COVID-19.

В работе сессии приняли участие председатель Совета министров Анибал Торрес и члены кабинета министров.

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