Эксцентричный и дорогой взгляд Флойда Мейвезера на вирусную игру НБА

На этой неделе Флойд Мейвезер был роскошным зрителем победы Финикс Санз над Майами Хит в регулярном сезоне НБА. Бывший боксер, болельщик баскетбола, занимал одно из лучших мест на стадионе, чтобы насладиться игрой, и, как и ожидалось, его присутствие не осталось незамеченным болельщиками или самими игроками.

Человек, который ушел в отставку в качестве непобежденного чемпиона ринга, носил необычные зимние ботинки для закрытой арены стоимостью более 785 долларов. Пара Бальмейна соответствовала его рубашке и рваным джинсам, которые он сопровождал черной кепкой. Ее одежда стала вирусной в сетях и многие пользователи шутили над ней.

Очевидно, для такого человека, как Мейвезер, который стал самым зарабатывающим деньги спортсменом на планете в бытность профессионалом, стоимость набора ничтожна для его банковского счета, и он может позволить себе носить все, что хочет, не влияя на его экономику. За это он также заплатил за места, стоимость которых близка к 2600 долларам США.

Эль лук де Флойд Мейвезер (Группа Гросби)

ДжаВейл Макги, одна из фигур Феникса, подошла к трибунам, чтобы поприветствовать Флойда, с которым обменялся несколькими словами восхищения. Что касается спорта, то Suns выиграли 111-90 в матче, в котором сражались лучшие из каждой конференции.

Команда Майами марширует на вершину Востока с 44 победами и 23 поражениями над «Бакс» и «76ers», в то время как «Санз» лидируют на западной стороне с рекордом 53—13, выше «Гриззлис» и «Уорриос», и до конца регулярного сезона и начала плей-офф. Финал в этом году пройдет со 2 по 19 июня.

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