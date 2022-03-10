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четверг 10 март 2022
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Россия

Fito Páez: “This album could be one of the biggest delusions of my career”

10 март 2022

Хавьер Эрреро. Мадрид, 10 марта «В то время, когда музыка настолько пастеризована», Фито Паес приятно удивлен хорошим приемом его последней работы, инструментальной и симфонической музыкализацией книги Роберто Арльта «Los siete locos» (1929), которая является частью столь же дикой трилогии звукозаписи. «Это может быть одним из самых больших заблуждений в моей карьере», - признает Эфе, когда он проходил через Мадрид, чтобы представить недавно опубликованный «Futurismo Arlt» (Sony Music), который он определяет как «суровую работу, сделанную с большой любовью со временем». И так долго. Семя восходит к 1995 году, когда Хулио Бокка предложил ему интегрировать танцевальное и музыкальное шоу о танго, аргентинском фольклоре и роке. По его словам, из той «сверкающей» встречи, на которой также присутствовала Сесилия Рот, возникла идея включить музыку в эту книгу. «Проект был сорван, но идея его продолжения никогда не останавливалась у меня», - говорит Паес (Росарио, 1963), убежденный, что «некоторые вещи должны мацерироваться со временем, не только для слушателя и времени, но и для одного, особенно когда речь идет о деликатном материале о культовом, листовом и неприступном книга». Из экзистенциалистских «Los siete locos» способность автора предвидеть события, которые произошли в Аргентине и в мире, такие как перонизм, пандемия или война, выделяется прежде всего. «Его способность видеть кость человеческого состояния удивительна, без вазелина, с буйным и бредовым письмом», - говорит музыкант, прогрессировавший «хаотично» в композиции, как «кипящий горшок, который нужно было много перемешивать» и к которому он рисовал биты персонажей и сцен в качестве вдохновения . Нужен ли бредовый ум, чтобы переводить музыку на другого? «Да», - быстро отвечает он, прежде чем уточнить, что «безумие вредно и мы хотим только ерунды, задачи, в которой нам помогают авторы размером с Роберто Арльт». Музыкально это начиналось как рецепт минимумов: от пребывания на уругвайском пляже появились некоторые клавишные, к которым он добавил только струну, несколько пианино, возможно, кларнет и дерево... и так оно выросло в оркестровое произведение. Его запись за пять дней была не менее успешной, с тройной вершиной между Лос-Анджелесом, где Густаво Борнер был продюсером (задача, к которой присоединился и Диего Оливеро), Буэнос-Айресом с музыкальным руководителем Эсекьелем Зильберштейном и, из Праги, Чешским национальным симфоническим оркестром. «Именно так я пришел к этой работе, которой я очень горжусь», - подтверждает аргентинец, благодарный за множество поздравительных посланий, которые поступили к нему через сети. «Этого не случалось ни со мной ни с одним альбомом, ни с «El amor after love» (1992). Я был удивлен в то время, когда музыка настолько пастеризована, потому что я думал, что люди не захотят экспериментальную музыку, но они слушали этот бред розарио», - поздравляет он. ПОЛНАЯ ПРОГРАММА: ЗАПИСИ, СЕРИАЛЫ И КОНЦЕРТЫ. Паес, который даже разработал междисциплинарное сценографическое предложение для «Futurismo Arlt» с живой музыкой, видеомэппингом и актерами и «ждет, когда какой-то промоутер осмелится его смонтировать», уже в 2021 году выпустил альбом «Los años salvajes», название которого в конечном итоге станет неотъемлемой частью этого оркестровая работа и третий альбом сильно отличаются друг от друга. «Заканчивая первые два, я думал, что чего-то не хватает, но я не знал чего, и я прибег к идее собрать трилогию с фортепианным альбомом, маленьким альбомом, похожим на маленькую жемчужину, что дало мне ощущение полноты, что я могу рассказать, что со мной происходит в этом же альбоме», — подчеркивает Паес возобновлено вызовом. Как будто этого было недостаточно, во время пандемии он также участвовал в написании своих мемуаров до 30 лет, и на этом материале Netflix начал собирать биографический сериал, который уже на седьмой неделе съемок и в котором он курировал сценарии. «Самым трудным моментом было рассказать об убийстве моих бабушек и Фермины, женщины, которая работала в моем доме на 7 месяце беременности. Это было трудное время, но я принял решение сказать это сухим, с событиями, как они произошли, и делать реконструкцию с полицейскими документами», - комментирует он один из самых мрачных эпизодов в аргентинской истории. ШЕФ ДжХВ/икн (фото) (видео)

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