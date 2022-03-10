Первое изображение, подтверждающее возвращение Дарта Вейдера в новом сериале Disney + «Оби Ван Кеноби»

Наконец, в эту среду, 9 марта, был выпущен тизер-трейлер Оби-Вана Кеноби после первых фотографий серии Lucasfilm для Disney +. Теперь у нас наконец-то появились первые фотографии Юэна Макгрегора в Татуине в роли опекуна юного Люка Скайуокера. Но, как мы объявили вчера, первые изображения Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокер/Дарта Вейдера появятся позже и сегодня мы наконец-то узнали первое изображение классического и самого культового персонажа «Звездных войн».
«Борьба окончена. Мы проиграли», - слышит печальный и сдавшийся Оби-Ван Кеноби, но будущее еще есть. На первых снимках был показан Пятый брат Инквизитора, которого сыграли Сунг Канг и Руперт Френд в роли Великого Инквизитора в качестве абсолютной новинки, а также Империя внутри. Это подтверждает, что мультсериал здесь, чтобы остаться в прямом эфире. И все это в необычной «Дуэли судьбы», написанной Джоном Уильямсом. Нет сомнений в том, что Оби-Ван должен помешать инквизитору Реве вести охоту.
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