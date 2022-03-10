Первое изображение, подтверждающее возвращение Дарта Вейдера в новом сериале Disney + «Оби Ван Кеноби»

29/03/2021 Ewan McGregor (Obi-Wan) Y Hayden Christensen (Darth Vader) encabezan el reparto de la nueva serie de Star Wars. Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del Universo Star Wars que verá la luz en Disney+, está a punto de iniciar oficialmente su rodaje. Así lo ha anunciado oficialmente el estudio en un comunicado en el que también confirma el reparto principal de la ficción, que estará protagonizada por Ewan McGregor como el icónico Maestro Jedi al que dio vida en la trilogía de precuelas dirigidas por George Lucas. CULTURA LUCASFILM

Наконец, в эту среду, 9 марта, был выпущен тизер-трейлер Оби-Вана Кеноби после первых фотографий серии Lucasfilm для Disney +. Теперь у нас наконец-то появились первые фотографии Юэна Макгрегора в Татуине в роли опекуна юного Люка Скайуокера. Но, как мы объявили вчера, первые изображения Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокер/Дарта Вейдера появятся позже и сегодня мы наконец-то узнали первое изображение классического и самого культового персонажа «Звездных войн».

«Борьба окончена. Мы проиграли», - слышит печальный и сдавшийся Оби-Ван Кеноби, но будущее еще есть. На первых снимках был показан Пятый брат Инквизитора, которого сыграли Сунг Канг и Руперт Френд в роли Великого Инквизитора в качестве абсолютной новинки, а также Империя внутри. Это подтверждает, что мультсериал здесь, чтобы остаться в прямом эфире. И все это в необычной «Дуэли судьбы», написанной Джоном Уильямсом. Нет сомнений в том, что Оби-Ван должен помешать инквизитору Реве вести охоту.

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