Fermín Muguruza: “I conceive cinema as if it were a score”

Марта Гард Бордо (Франция), 10 марта Фермин Мугуруза является кинорежиссером более десяти лет, но бывший лидер Kortatu или Negu Gorriak, который погружен в производство своего второго анимационного полнометражного фильма «Черное - это Beltza II: Ainhoa», продолжает считать себя «музыкантом, который снимает фильмы». «Хотя я снимаюсь все меньше и меньше в течение 15 лет, я даже представляю кино как партитуру», - рассказывает EFE продюсер, который представляет превью этого фильма в этот четверг на Cartoon Movie в Бордо, главном форуме совместного производства европейской анимационной индустрии. Мугуруза (Irún, 1963) рассказывает историю «Black is Beltza», вышедшую в 2018 году. На этот раз главным героем является не Манекс Унануэ, а Айноа, дочь, которую он родил с кубинской революционеркой Амандой Тамайо. «Теперь именно она наследует тот дух путешествий, попыток понять, что происходит в разных частях мира, и в то же время участвовать в событиях, свидетелями которых она является», - говорит баскский музыкант. В первом фильме жизненное путешествие Унануэ приблизило зрителя к движению «Черная пантера» против жестокости полиции, от которой пострадало афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах, кубинская революция, диктатура Франко и деятели Малкольма Икса или Мохамеда Али, а вторая часть фильма разворачивается в конец восьмидесятых годов. Спусковым крючком к фильму, положившему начало саге, стало вето Нью-Йорка в 1965 году на парад черных гигантов труппы Памплоны на шествие по Пятой авеню, и это поездка, которую Айноа, выросшая на Кубе, отправляется, чтобы познакомиться с землей своего отца Затем молодая женщина отправится в путешествие по миру, который разворачивается на фоне сандинистской революции, в которой начинается окончание великих войн, таких как война в Иране и Ираке, и в котором приближаются переговоры в Алжире между правительством Испании и ЭТА. Но этот фильм также имеет сильную автобиографическую составляющую, так как она отправится со своими друзьями в 1988 году на концерт, ознаменовавший роспуск Кортату. «Это дань уважения моему брату», — говорит Мугуруза об Иньиго, также члене этой группы и умершем в 2019 году. ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕРСКИЙ СОСТАВ Это фильм с сильным политическим фоном, в котором саундтрек, в котором также звучат The Pogues или Soapkills, играет свою роль главного героя и имеет выдающийся актерский состав, чтобы озвучить своих главных героев. «Люди хотят быть там. Он знает, что это очень кустарно, и они хотят его поддержать, потому что хотят, чтобы такие истории были рассказаны», - говорит режиссер таких исполнителей, как Антонио де ла Торре, Ариадна Хиль или Ициар Итуньо. Мугуруза ожидает, что этот полнометражный фильм, который выйдет в Испании 30 сентября, может вызвать смешанные чувства: «Я привыкла всегда быть в центре внимания борьбы за свободу выражения мнений, и я убеждена, что в этой работе нам придется продолжать бороться». Cartoon Movie прибывает, чтобы представить его на рынке и с желанием найти поддержку, которая облегчит его международную проекцию. Первый из них был включен в каталог Netflix, и для этого директор по-прежнему открыт для изучения различных окон распространения. «Просто тот факт, что мы присутствуем, имеет очень важное значение. Я думаю, что (Cartoon) в этом смысле самый важный рынок, в Европе, но я бы даже осмелился сказать это глобально», - говорит он об этом французском форуме, который открылся во вторник и который закрывается в этот четверг. Как и в первом фильме, эта вторая часть будет сопровождаться параллельной публикацией комикса и даже выпуском пива. И режиссер не осмеливается категорически утверждать, что история имеет смысл и заканчивается ею: «Никогда больше не говори никогда», говорит он. «Black is Beltza II: Ainhoa» - один из восьми испанских проектов в этом 24-м выпуске мультфильма, в котором было отобрано 57. Это ставит Испанию на второе место после Франции (15) в выпуске, отмеченном возвращением к нормальной жизни после виртуального празднования в прошлом году. ШЕФ мгр/ркф/ен (фото)