Все, что вам нужно знать о кандидатах, которые претендуют на места мира и у которых есть вопросы по ним

В настоящее время, согласно базе кандидатов Секретаря, насчитывается 401 кандидат, который стремится сохранить хотя бы одно из 16 мест мира. Они принадлежат к общественным организациям (199), коллективам жертв (76), общинным советам (46), крестьянским и женским организациям (44 и 10 соответственно) и значительным группам граждан (2).

Из всех этих кандидатов в общей сложности 22 проходят какой-то допрос с учетом инвалидности, предусмотренной самим реестром в резолюции 10592 от сентября 2021 года.

Что это за инвалидность?

1. Был кандидатом с одобрения политических партий или движений, представленных в Конгрессе, или юридическим лицом в течение последних пяти лет.

2. Быть членом незаконных вооруженных формирований, которые заключили мирное соглашение с национальным правительством или были демобилизованы индивидуально за последние 20 лет.

3. Был кандидатом с одобрения политических партий или движений, правовой статус которых был утрачен за пять лет до выборов.

4. Он входил в состав директоратов политических движений или партий, представленных в Конгрессе, являясь юридическим лицом или юридическое лицо которого было утрачено за пять лет до даты регистрации кандидатуры.

Вам может быть интересно: рентген: незаконные вооруженные группировки ставят под угрозу выборы в районах мирных избирательных округов

Таким образом, эти нарушения можно разделить на четыре большие группы, которые, согласно Миру и примирению, связаны с судебными, прокурорскими или дисциплинарными расследованиями; предполагаемыми связями с вооруженными группами (незаконными или нет); участием в предполагаемых случаях коррупции и поддержкой со стороны политических кланов или политические дома подверглись сомнению.

Так совпало, что наибольшее число опрошенных кандидатов получили благословение избирательных баронов или баронесс, а также политических кланов (11), в то время как четыре связаны с каким-либо фискальным или судебным расследованием; еще четыре кандидата были бы вовлечены в коррупционные дела, а двое из них принадлежали бы какое-то налоговое или судебное расследование; еще четыре кандидата будут вовлечены в дела о коррупции, а двое из них принадлежали бы к политическим движениям. Лишь один из них имеет право на невозможность быть кандидатом, избранным или нет, партией с одобрения.

По данным Фонда мира и примирения, 11 кандидатов на специальное место мира пользуются поддержкой опрошенных политических кланов или избирательных баронов Изображение: Infobae/Фонд мира и примирения

Допрошенные кандидаты

Прежде чем перейти к списку указанных кандидатов, стоит упомянуть, что Circumscription 12, присутствие которого включено в Cesar, имеет наибольшее количество опрошенных кандидатов. При этом следует также иметь в виду, что в этом департаменте доминирует клан Гнекко, и, кроме того, власть чередовалась между другими семьями, такими как Олаве и Очоа. Кроме того, избирательных гарантий и гарантий безопасности недостаточно для полного дня выборов 13 марта. Таким образом, список допрашиваемых возглавляет Джеймс Эрменегильдо Москера Торрес.

Округ 6: Джеймс Эрменегильдо Москера Торрес и Джазмир Бландон Паласиос

По словам Пареса, в Москере идет процесс хищения путем присвоения, который осуществляется в Первом уголовном суде округа Мокоа.

Москера Торрес в соответствии с контрактом на оказание услуг № 200712003 от 8 декабря 2007 года отвечала за досудебную и юридическую деятельность по сбору и взысканию налогов Selvasalud S.A. EPS, и в результате выполнения этого соглашения она получила бы денежные суммы на общую сумму 1 078 000 000 долларов США.

Со стороны Blandón Palacios, который претендует на членство в Общественном совете Pedeguita y Mansilla de Chocó, в настоящее время расследуется прокуратурой в связи с предполагаемым имущественным ущербом в поставке более 2200 рынков для уязвимых групп населения в контексте экономической чрезвычайное положение, установленное COVID-19. Все это, пока он был секретарем правительства Риосусио, Чоко.

Очерк 7: Хорхе Иван Дюк Ленис

Он был мэром Мапирипана, Мета, в период с 2011 по 2015 год, продвигаемый партией La U, и в настоящее время он стремится к миру со стороны Корпорации перемещенных лиц Mi Consuelo Campesino.

В 2017 году прокуратура предъявила ему обвинения в хищении средств для присвоения и заключения контрактов без соблюдения требований законодательства, за предполагаемые нарушения, которые повлекут за собой 512 769 738 долларов. Кроме того, Генеральная прокуратура уволила его и отключила на 16 лет в 2019 году из-за обнаружения перерасхода средств при покупке фургона и 10 мотоциклов, которые составили 476 427 324 доллара.

Округ 8: Дайро Хосе Бустильо Гомес и Рамиро Рафаэль Ортега Буэльвас

Бустильо Гомес был представителем Палаты в период с 2007 по 2010 год по гражданскому сближению. По словам Пареса, его допрашивают о его связях с Энильсе Лопес, она же ла гата.

В то время как он был членом совета директоров Консервативной партии, он не выполнил приказ тогдашнего президента партии Карлоса Ольгина Сарди отозвать Эктора Хулио Альфонсо Лопеса, сына Ла Гаты, по этой причине Бустильо был исключен из этой группы.

Со своей стороны, Ортега Вуэльвас входил бы в альянс, состоящий из нескольких кандидатов в Совет Кармен-де-Боливар и бывшего мэра муниципалитета Франсиско Вега Арраут, целью которого было получить 40% участия в муниципальной администрации в обмен на получение ему 2500 голосов.

Округ 9: Нестор Сегундо Уртадо Уртадо

По словам La Silla Vacía, его поддержал бы бывший сенатор Хуан Карлос Мартинес, который был осужден в 2011 году за параполитику после получения денег от картеля Кали.

Очерк 10: Хайро Эрнесто Кортес Хинонес

Согласно «Миру и примирению», он будет поддержан политическими палатами, которые традиционно контролировались в департаменте, такими как политический дом Escrucería, известный своими связями с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией; его даже 497 раз обвиняли в покупке голосов.

Очерк 11: Джон Фреди Валенсия Кайседо

Его допрашивают за то, что он якобы получил поддержку губернатора Путумайо Буанергеса Розеро, администрация которого была выделена за покровительство и коррупцию. Кроме того, он хранит процесс нарушения контрактов без соблюдения требований законодательства, идеологической лжи в публичном документе и присвоения для присвоения в пользу третьих лиц после заключения контракта на приобретение 10 машин скорой помощи во время непредвиденной ситуации covid-19.

Округ 12: Адамилис Мария Рамос Вальдес

В 2019 году была кандидатом в Совет Вальедупара, поддержанный партией «Возрождение Колумбии», набрав на тех выборах 97 голосов. Согласно оговоренным ограничениям, Рамос будет инвалидом на этих выборах, поскольку до регистрации их срок не превышал пяти лет.

Эльвия Кристина Хименес Гарсия

Либеральная партия резолюцией 6092 от 2020 года объявила ее членом совета директоров муниципалитета Вальедупар. В таком случае я не смогу быть кандидатом.

Педро Норберто Кастро Араухо

Он является наследником допрошенной политической палаты Кастро, в Сесаре, он был советником и мэром Вальедупара, губернатором Сезара, представителем Палаты представителей и сенатором. Кроме того, Мария Тереза Кастро объединила эту семью с Араужо, другой традиционной политической семьей Сезара, включая Альваро Араухо Кастро, осужденного за параполитичность.

Марлени Эстер Чемберс Тегеран

Она была вовлечена в качестве частного лица в дело о предполагаемом «имущественном картеле» в Вальедупаре, в результате которого бывшего мэра муниципалитета Аугусто Рамиреса Ухиа обвинили в участии в таких преступлениях, как «контракт без соблюдения требований законодательства, в конкуренции с растратой за присвоение имущества при отягчающих обстоятельствах в пользу третьих лиц и увиливание от действий», - сказал Парес.

Хосе Себастьян Очоа де ла Оз

Он является племянником Элиаса Гильермо Очоа Дасы, который в 2006 году был приговорен к шести годам за совершение преступлений, связанных с ненадлежащим заключением контрактов в нарушение режима невозможностей и несовместимости, однородной и последовательной материальной конкуренции и за подписание, в то время как он был мэром Вальедупар в период с 1995 по 1997 год, заключив в общей сложности 364 соглашения с частными компаниями.

Уильям Альфонсо Ромеро Овалле : Он получит поддержку клана Гнекко

Хорхе Родриго Товар Велес

Он является сыном Родриго Товара Пупо, он же Хорхе 40, бывшего начальника военизированных формирований Объединенных сил самообороны Колумбии, конкретно в Северном блоке, возглавляя войска численностью до пяти тысяч человек. В 2006 году он поступил в систему «Справедливость и мир», но был исключен в 2015 году за то, что не смог гарантировать право жертв на истину, правосудие и возмещение ущерба. В 2008 году он был экстрадирован в Соединенные Штаты, а в 2020 году депортирован в Колумбию.

Кроме того, Товар Велес является частью предполагаемого конфликта интересов с Отделением по делам жертв Сезара, поскольку с 2019 года аренда штаб-квартиры отделения по делам жертв была присуждена Ане Каролине Велес, бывшей жене Хорхе 40, 236 миллионов песо.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: