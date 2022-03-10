European Parliament to investigate use of Pegasus spyware in bloc countries

В четверг Европейский парламент создал «комитет по расследованию» обвинений в использовании шпионского ПО Pegasus израильского происхождения блоковыми правительствами, особенно в Венгрии и Польше.

Согласно заявлению, законодатели подавляющим большинством голосов проголосовали за «расследование предполагаемых нарушений законодательства ЕС при использовании программного обеспечения для слежки, в том числе Венгрией и Польшей».

Комитет, состоящий из 38 членов, «проанализирует существующие национальные законы, регулирующие слежку, а также то, использовалось ли шпионское ПО Pegasus в политических целях, например, против журналистов, политиков и юристов».

Pegasus, созданный израильской технологической компанией NSO Group, стал центром огромных споров в июле прошлого года после того, как совместное мультимедийное расследование сообщило, что различные правительства использовали его для шпионажа за критиками и противниками.

Венгрия была включена консорциумом журналистских расследований в качестве потенциального пользователя Pegasus с целями, включающими журналистов, юристов и других общественных деятелей.

Высокопоставленный чиновник правящей партии Венгрии Fidesz подтвердил, что страна использовала программное обеспечение, но заявило, что оно не использовалось для незаконной слежки за гражданами страны.

Могущественный лидер правящей партии Польши, в свою очередь, признал в январе, что страна также покупала израильское шпионское ПО, но отверг утверждения о том, что оно использовалось против оппозиции.

Citizen Lab, канадский наблюдатель за кибербезопасностью, утверждает, что Pegasus использовался против польских оппозиционных деятелей.

Pegasus может превратить смартфоны в карманные шпионские устройства, позволяющие пользователю читать сообщения цели, отслеживать их местоположение и даже включать камеру и микрофон без их ведома.

сдвига/аг/мб