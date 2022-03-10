Европейские послы в Никарагуа подняли флаг Украины в знак протеста против вторжения в Россию

В среду европейские послы, аккредитованные в Манагуа, подняли флаг Украины в Никарагуа, союзнике России, в знак солидарности с российским вторжением в эту европейскую страну.

Флаг Украины был поднят рядом с флагом Европейского Союза (ЕС) в резиденции посла Франции в Никарагуа Брие Пон к югу от Манагуа, где прошла церемония под названием «Объединимся за Украину».

«13 дней назад Российская Федерация предприняла жестокое нападение на Республику Украина. Это нападение, имеющее беспрецедентные масштабы в новейшей истории Европы, представляет собой, как отмечало подавляющее большинство стран, то, что в международном праве называется преступлением агрессии», - сказал французский посол в своей речи.

«Сегодня мы наблюдаем вторжение России в Украину в империалистическом отношении к своим соседям, что создает хаос и угрозы миру и международной безопасности», - продолжил дипломат, чья страна возглавляет Совет ЕС.

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Понт обвинил российское правительство не только в нарушении международного права, но и в нарушении своего слова.

«Сегодня то, что мы считали немыслимым, воспроизводится во имя необоснованных этноцентрических требований, страна решает захватить соседние земли, считая их своими», - сказал он.

Французский посол пояснил, что акт поддержки Украины в Манагуа «состоит в демонстрации солидарности» народов «с украинским народом и его демократически избранными властями».

КРИТИКИ В РОССИИ

Он также раскритиковал «большое количество лжи со стороны России» для оправдания «этой агрессии и совершенных военных преступлений», и утверждал, что «ни Европа, ни Украина, ни Атлантический альянс не хотели этой войны».

«Напротив, мы сделали все возможное, чтобы предотвратить это. Эта война не является миротворческим вмешательством России в ответ на предполагаемый государственный переворот в 2014 году или гипотетические бомбардировки поддерживаемых Западом регионов независимости», - отметил он.

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«Эта война также не является конфликтом между НАТО и Западом, с одной стороны, и Россией, с другой, как могут написать некоторые: НАТО - это оборонительный союз, на Украине нет войск или баз НАТО», - продолжил он.

«Россия уверяет, среди прочих историй о нацистском заговоре, что целью Запада будет установка ядерного оружия на Украине. Сила воображения поистине безгранична», - добавил он.

По словам французского посла, «Россия не жертва, а (да) агрессор. И он это знает».

«Очень простая истина заключается в том, что эта война - результат духа мести со стороны определенных слоев российского общества, подпитываемого ревизионистским прочтением нашей истории, которое возвращает мир к самым мрачным часам империй и вторжений», - сказал он.

УКРАИНА: ЭТО ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА

Дипломат заявил, что «диалог должен превалировать над силой», потому что «если мы не сможем закончить эту войну, это будет иметь человеческие, политические и экономические последствия для всех стран-членов Организации Объединенных Наций».

В конце своего выступления Понт отдал дань уважения украинцам, «объединившим усилия в священной борьбе за свободу своей родины, за суверенитет, за право на самоопределение и против вмешательства», и попросил минутой молчания о жертвах.

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Затем он предоставил слово послу Украины в Мексике Оксане Драмарецкой, которая посредством записанного видео поблагодарила свою страну за солидарность и поддержку.

Он отметил, что «в самом сердце Европы продолжается широкомасштабная война, начатая Россией против Украины», где, по его словам, происходит «настоящий геноцид против украинского народа», который вынудил более двух миллионов человек покинуть свою страну.

«Это настоящая гуманитарная катастрофа в Центральной Европе в XXI веке», — заявила Драмарецка, которая заявила, что «позиция Украины очень твердая: мы не собираемся принимать ультиматумы от России».

«Вопрос суверенитета, территориальной целостности с Украиной не обсуждается. Это будет победа добра над злом, света над тьмой. Не молчи, слава Украине», — заключил он.

В мероприятии приняли участие представители посольств Германии, Испании, Италии и Швейцарии, а также Канады, США, Японии, Бразилии и Колумбии.

(С информацией из EFE)

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