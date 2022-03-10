Erdogan promises Biden that he will continue to try to mediate between Russia and Ukraine

Стамбул, 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заверил своего американского коллегу Джо Байдена, что продолжит свои усилия по достижению политического решения войны на Украине, выступая посредником между Москвой и Киевом. Согласно заявлению президента Турции, в телефонном разговоре с главой Белого дома Эрдоган подчеркнул важность сохранения Турцией позиции, которая позволяет ей говорить с обеими сторонами конфликта, чтобы способствовать урегулированию путем переговоров и предотвратить эскалацию кризис. В этой связи возможность сесть сегодня за стол переговоров России, Сергея Лаврова и министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы уже является «дипломатической победой», заявил Эрдоган, которого цитирует агентство Anadolu. В 45-минутном телефонном интервью главы двух государств также рассмотрели двусторонние отношения, а Эрдоган призвал Байдена отменить санкции США в отношении турецкого военного экспорта. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой возникла в 2019 году, когда Турция приобрела российскую противоракетную систему С-400 после безуспешной попытки получить «Патриот США», поскольку Анкара также потребовала соглашения о передаче технологий, которое Вашингтон не хотел давать. В ответ на покупку Анкары у России Соединенные Штаты заморозили участие Турции в производстве истребителей F-35 и наложили вето на продажу самолета Турции. Как сообщает турецкая ежедневная газета Hürriyet со ссылкой на президентские источники, два лидера сегодня оценили использование денег, уже выплаченных Турцией за F-35, около 1,4 миллиарда долларов для пересмотра и модернизации парка турецких истребителей F-16. Этот четверг является четвертым прямым контактом Эрдогана и Байдена с момента его вступления в должность в январе прошлого года. В последние недели Турция ведет интенсивную дипломатическую деятельность по посредничеству в войне на Украине, а на этой неделе состоятся визиты на высоком уровне в Анкаре. Эрдоган принял президента Израиля Исаака Херцога вчера, после десятилетия политических взлетов и падений, сегодня он ел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, завтра он встретится на дипломатическом форуме в Анталии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в воскресенье примет премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкаре, где в понедельник состоится встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем. ШЕФ иут/вр/пи