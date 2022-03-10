England and Ireland settle France's rival in Six Nations

Англия и Ирландия встретятся в субботу в Твикенхэме, чтобы узнать, какая из двух команд станет соперником Франции за титул на турнире по регби Six Nations, который откроется в пятницу в четвертом туре в Уэльсе.

XV del Gallo является единственной непобедимой командой в турнире, которая одержала три победы в первые три дня и в общей сложности 14 очков для 11 игроков Ирландии и 10 для Англии.

«Bleus» также стремятся к турниру Большого шлема, чего они не добились с момента последней победы на турнире в 2010 году.

Французы, возглавляемые великим полузащитником схватки Антуаном Дюпоном, выиграли последние шесть матчей, что стало лучшим показателем с 2006 года, а тренер Фабьен Гальтье, похоже, восстанавливает команду, которая в последние годы казалась в бешенстве, благодаря жесткой защите и головокружительной атаке.

Франция убедилась в своих первых трех матчах: победы над Италией (37-10), Ирландией (30:24) и Шотландией (23:19), а повторная победа в шести нациях придаст «Блюсу» большую уверенность в преддверии чемпионата мира, который они проведут в 2023 году.

«Пойдем игра за игрой», предупреждает Винг Габен Вильер, однако, что это будет единственное изменение, которое Гальтье вводит в старт XV, заменив Дамиана Пено, который заболел covid-19.

Уверенность французов контрастирует с тем слабым моментом, который испытывали валлийцы, действующие чемпионы турнира, которые точно были лишены Большого шлема в прошлом году, проиграв последний матч на стадионе «Стад де Франс» (32-30).

«Драконы» одержали только одну победу в трех играх против Шотландии (20:17), проиграв Ирландии (29:7) и Англии (23:19).

В превью тренер сборной Новой Зеландии Уэйн Пивак признался, что им противостоит «самая сильная команда в мире», и определил Дюпона как «игрока мирового класса, вероятно, лучшего сейчас».

«Он делает невероятные вещи на земле, но я надеюсь, что мы сможем его остановить», - добавил тренер, который внесет четыре изменения в стартовую команду по сравнению с той, которая упала в Лондоне, особенно в наступательной стае.

- «Бой в баре» —

Джош Навиди выходит на третью строчку после пяти месяцев отсутствия из-за травмы плеча, а Себ Дэвис, а столп Гарет Томас оставляет Вина Джонса на скамейке запасных.

Единственным изменением в спинах станет выход ветерана Джонатана Дэвиса (95 международных матчей) Оуэна Уоткина.

В Twickenham англичане и ирландцы сыграют решающую дуэль, так как проигравшая команда попрощается практически с любым шансом на финальный триумф.

Англичане, однако, получат преимущество в том, что встретятся с Францией в последний день в Париже, хотя их тренер, австралийский Эдди Джонс, без колебаний уступил Ирландии «фаворитом».

«Осенью они были в отличной форме, это хорошо зарекомендовавшая себя команда, которую очень хорошо обучил Энди Фаррелл (...) Без сомнения, для меня самая компактная команда в мире», - постарался он оправдать.

Возможно, английские футболисты не согласятся со своим тренером, учитывая историческое соперничество с ирландцами. Пиллар Джо Марлер предупредил на этой неделе, что они готовились «к драке в баре».

«Мне нравится идея», — добавил Сокаррон.

В другом матче дня Италия попытается против Шотландии закончить отрицательную серию из 35 последовательных поражений в шести нациях.

Его последняя победа (22-19) была 28 февраля 2015 года... перед Шотландией!

- Программа 4-го тура турнира шести наций по регби (в часы GMT) и квалификация:

пятница

(20:00) Уэльс - Франция

суббота

(14h15) Италия - Шотландия

(16h45) Англия - Ирландия

1. Франция 14 3 3 0 103 51 52 2

2. Ирландия 11 3 2 0 1 110 43 67 3

3. Англия 10 3 2 0 1 73 39 34 2

4. Шотландия 5 3 1 0 2 54 73 -19 1

5. Уэльс 5 3 1 0 2 46 69 -23 1

6. Италия 0 3 0 3 16 127-111 0

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