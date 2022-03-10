Завершите первый тайм победой Челси против Норвич Сити со счетом 2:0

В конце первого тайма «Челси» обыграл хозяев поля со счетом 2:0 с голами Тревоха Чалобы и Мейсона Маунта.

После победы в предыдущий день местная команда будет искать еще одну победу, которая оставит их на хорошем месте в таблице, в то время как визит будет связан с последним матчем и будет стремиться к победе.

Норвич Сити падает со счетом 1:3 против Брентфорда. В предыдущие 4 дня его результаты были неоднозначными: он проиграл 3, а 1 ничья.

«Челси» одержал победу над Бернли со счетом 4:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу и 3 ничьи.

Заведение занимает 20-е место с 17 очками и 4 победами, а посетитель достиг 53 единиц и занял третье место в турнире.

Рефери Мартин Аткинсон был выбран для выполнения действий игры.

Вероятная расстановка «Норвич Сити» сегодня

Команда под руководством Дина Смита поднимает свою игру с расстановкой 5:3: 2 с Тимом Крулом в воротах; Максом Ааронсом, Кристофом Циммерманном, Грантом Хенли, Озаном Кабаком и Брэндоном Уильямсом в защите; Пьером Лис-Мелу, Матиасом Норманном и Кенни Маклином посередине; и Джошем Сарджент и Теему Пукки лидируют.

Вероятная расстановка «Челси» сегодня

Со своей стороны, игроки во главе с Томасом Тухелем стоят на корте со стратегией 3-4-3 с Эдуардом Менди по трем искам; Трево Чалоба, Тиаго Силва, Андреас Кристенсен в защите; Сезар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Хоргиньо и Сауль Нигес в середине и Мейсон Маунт, Кай Хаверц и Тимо Вернер лидируют.

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