Emirates backs down and commits to OPEC production agreement

(Обновление с дополнительными заявлениями министра Эмиратов) Каир, 10 марта Министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль бен Мохаммед Аль Мазруэй заявил в четверг, что его страна «привержена соглашению ОПЕК+» о постепенном увеличении добычи, всего через несколько часов после того, как посол Эмиратов в Вашингтоне позиционировал себя в пользу дальнейшего увеличения. «ОАЭ привержены соглашению ОПЕК+ и существующему механизму ежемесячной корректировки добычи», - заявил Аль Мазруэй в своем аккаунте в Twitter, добавив, что его страна «верит в ценность», которую альянс «приносит нефтяному рынку». Министр также сообщил официальному эмиратскому информационному агентству WAM, что «нет соглашения об увеличении добычи в одностороннем порядке вне соглашения ОПЕК+, в свете продолжающейся поддержки ОАЭ усилий нефтяного альянса и его приверженности этому соглашению». WAM напомнила, что Эмираты приложили «большие усилия» для «поддержания консенсуса между членами» ОПЕК и что они «оказали поддержку для поддержания баланса и стабильности» на нефтяных рынках во время энергетического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Эти заявления прозвучали после того, как посол арабской страны в США Юсеф аль-Отайба заявил в среду, что ОАЭ поддерживают «увеличение добычи» и что он призывает ОПЕК «рассмотреть вопрос о повышении уровня добычи», говорится в заявлении. Это не первый случай, когда ОАЭ выдвигают политику, которая не согласуется с политикой, поддерживаемой остальными странами Совета сотрудничества стран Залива, в частности Саудовской Аравией, лидером региональной группы, а затем вскоре после этого отказались. Точнее, цена барреля Brent с поставкой в мае выросла более чем на 2,7% в четверг на лондонском фьючерсном рынке после обвала накануне объявления эмиратского посла. Эмираты, наряду с другими странами Персидского залива и крупными членами ОПЕК, такими как Саудовская Аравия или Кувейт, являются одной из немногих стран альянса, способных увеличить перекачку нефти. Страны-потребители, и в частности Соединенные Штаты, уже некоторое время подталкивают страны ОПЕК к ускорению темпов добычи, но они в партнерстве с 10 другими возглавляемыми Россией странами-производителями ОПЕК+ в течение нескольких месяцев увеличивали ее с дополнительными темпами в 400 000 баррелей в месяц. Последнее соглашение альянса в начале месяца подтвердило сохранение квот на закачку. Нефть находится на историческом уровне из-за российского вторжения в Украину и достигла пика почти 128 долларов за баррель для Brent, который ранее достигал 140 долларов, и 123,7 доллара для Техаса во вторник, когда США и Великобритания наложили вето на импорт российской нефти. ШЕФ фа-кгс/иг