Эмилиано Сапата: где был убит каудильо дель Сур

Эмилиано Сапата был одним из самых представительных персонажей вооруженного движения, известного как Мексиканская революция, которое началось в 1910 году и стало результатом более чем 30-летней диктатуры бывшего президента Порфирио Диас Мори, который, хотя и продвигал иностранные инвестиции в Мексику и модернизировал страну, также во время его администрации неравенство увеличилось очень заметно.

Сапата, также известный как Каудильо-дель-Сур, родился в Аненекуилько, Морелос, в 1879 году. В 1906 году Сапата возглавил восстание против фермеров, выращивающих сахар, и к 1909 году он организовал Совет обороны, чтобы разделить землю крестьян. Сапата, будучи крестьянином, страдал и отметил эндемическую усталость большинства населения, живущего в нищете, вызванную экономической политикой и плохим распределением богатства в период, известный как порфириато.

В возрасте девяти лет Сапата был шокирован, когда стал свидетелем лишения крестьян крупными землевладельцами в этом районе. В то время он спросил отца, что они могут сделать, чтобы предотвратить такое насилие, и он сказал ему, что ничего нельзя сделать, на что Сапата ответил: «Не так ли? Ну, когда я вырасту, они вернутся».

Сапата, рядом с Виллой, была одним из самых важных символов в пользу крестьянского народа во время вооруженного движения Мексиканской революции. Он командовал Армией освобождения Юга, и его главные идеалы были связаны с социальной справедливостью, свободой, равенством, социал-демократией, уважением коренных, крестьянских и рабочих общин.

Сапата была известна как Эль-Каудильо-дель-Сур. (Twitter: Национальная библиотека фотографий)

Это был такой же день, как сегодня, 10 марта, но в 1911 году, когда Сапата поднялся с оружием в руках, поддерживая революционное движение Франсиско И. Мадеро. С этого дня Сапата начал революционную борьбу во главе с десятками крестьян, с которыми он начал воевать в южном регионе страны, в городах Яутепек, Куаутла и Куэрнавака.

Южный Каудильо бесстрашно боролся с 1911 по 1919 год за права бедных в южных штатах Мексики. Он объединился с Франсиско Виллой, у которого были схожие идеалы, и который сражался со своей армией, Северной дивизией, на севере часть страны.

Сапата был предательски убит в 1919 году. Именно 10 апреля того же года Хесус Гуахардо обманул каудильо дель Сур, заставив его поверить, что он недоволен Венустиано Каррансой и хочет присоединиться к его борьбе, предложив ему оружие и боеприпасы для продолжения борьбы.

Бывшая гасиенда Чинамека все еще стоит сегодня.

По этому случаю в Hacienda de Chinameca, в Морелосе, стрелки, прятавшиеся на крышах, открыли огонь по Сапате, и его сопровождающим, что унесло его жизнь.

Сегодня бывшая асьенда, где был убит Сапата, все еще стоит, и она стала обязательным для посещения местом для тех, кто восхищается борьбой революционеров. Эта бывшая Hacienda расположена в муниципалитете Айяла, в непосредственной близости от Куаутла, в Морелосе.

В 1700 году здесь было Новое ранчо. Спустя годы земля была выделена бойцам французской войны за интервенцию и революции в Тустепеке. В 1896 году помещик Висенте Алонсо Симон начал покупать огромные участки земли в соседних общинах Ранчо Нуэво, в колониях Сарагоса, Идальго и Хуарес.

В 1899 году Алонсо Симон приобрел землю Ла-Чинамека, крупнейшую из его владений. Здание, которое до сих пор стоит, было построено в 1906 году.

На территории отеля находится Музей сельского хозяйства Ex Hacienda de Chinameca.

В настоящее время вы можете совершить экскурсию по Чинамеке, а перед старым городом асьенды есть небольшая аллея с киоском внутри. Также на территории находится Музей сельского хозяйства Ex Hacienda de Chinameca, где можно найти мультимедийные предметы, предметы того времени и около пятидесяти исторических документов с 16 веков до наших дней.

Следует отметить, что собственность была экспроприирована правительством штата Морелос, чтобы перестроить ее, поскольку в то время в ней больше не было дверей или окон, в ней не было электричества, а повсюду росли сорняки. Это в контексте столетия Мексиканской революции.

Совсем рядом с этой фазендой находится Anenecuilco, где находится дом Сапаты и красивая фреска, отсылающая к идеалам знаменитого Каудильо-дель-Сура.

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