Илон Маск удивляет мир, поддерживая увеличение добычи нефти и газа

Если бы месяц назад кто-то сказал, что человек, который является синонимом электрической тяги, подстрекал добывать больше нефти и газа, его бы наверняка приняли за безумца. Но мир изменился 15 дней назад, когда угроза стала реальностью, и Россия вторглась на украинскую территорию, развязав войну, невообразимую для XXI века.

Огромная зависимость Европы от ископаемых источников энергии из России, в частности, а также от мира в других пропорциях , вызывает озабоченность соседних с Владимиром Путиным стран и, по-видимому, одной из причин, почему не было предпринято более решительных действий против этой атаки. в суверенную страну правительством Москвы.

Илон Маск снова сломал стереотипы и снова использовал социальные сети, частым личным потребителем которых он является, чтобы выразить идею, которую мало кто мог себе представить с его стороны.

«Мне неприятно говорить об этом, но нам нужно срочно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — написал в Twitter бизнесмен, уроженец Претории, Южная Африка.

Затем в другом посте он объяснил контекст своего заявления, сказав, что «очевидно, что это негативно отразится на Tesla, но устойчивые энергетические решения просто не могут мгновенно реагировать, чтобы компенсировать российский экспорт нефти и газа».

Взгляд Маска глобальный, хотя США, страна, где он основал и расширился из Tesla, являются основным производителем и потребителем нефти в мире, импорт сырой нефти из России, не превышает 3% в год.

Хотя это вредит Tesla, Илон Маск считает, что пришло время увеличить добычу нефти и газа, чтобы не покупать у России

Но до начала вторжения России в Украину цена барреля нефти шла в рост цен, который не прекращался. Процесс повышения начался после того, как цена резко упала из-за пандемии Covid-19 в начале 2020 года, но с этого уровня она никогда не прекращала свой рост.

Вторжение российских войск на украинскую территорию только еще больше повысило цены на сырую нефть. В некоторых европейских странах литр топлива достиг 2 евро.

Поэтому Маск решил выйти за рамки своих первых постов в пользу добычи нефти и газа, также упомянув ядерную энергетику. «Сейчас совершенно очевидно, что Европа должна возобновить работу бездействующих атомных электростанций и увеличить производство энергии из существующих. Это критически важно для национальной и международной безопасности», - сказал он.

Атомные электростанции также находятся в центре споров. Илон Маск поддерживает этот способ производства электроэнергии, но такие страны, как Германия, начали демонтировать их в этом году

Это еще одна конфликтная точка в Европе в последние месяцы, когда Германия начала демонтировать свои атомные электростанции с 1 января 2022 года, Франция объявила об амбициозном инвестиционном плане по строительству новых электростанций для укрепления тех, которые уже работают в ее стране. . Тем более сейчас, когда в течение нескольких лет Европейский союз решил маркировать этот вид электроэнергии как экологически устойчивую энергию.

Это тоже не должно удивлять Маска, поскольку некоторое время назад, защищая атомную энергию и подчеркивая, что это не так опасно, как обычно считают люди , он предложил предложить ему самое рискованное место, в котором находится атомная электростанция, и он лично приезжайте в это место и ешьте фрукты и овощи местного производства, чтобы продемонстрировать свою уверенность в этом виде производства электроэнергии.

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