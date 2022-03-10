Ecuador's Parliament grants amnesty to 268 indigenous people and activists

Кито, 10 марта Национальная ассамблея (парламент) Эквадора в четверг приняла решение амнистировать 268 человек, включая представителей коренных народов и активистов, привлеченных к ответственности за участие в социальных протестах или защиту прав природы. Набрав 99 голосов из 125 депутатов, присутствовавших на парламентской сессии, законодательный орган объявил амнистию, в частности, президенту Конфедерации коренных национальностей (Конайе) Леонидасу Исе, префекту провинции Пичинча Паоле Пабону и нескольким «защитникам водных ресурсов». На пленарном заседании, которое началось в среду вечером и продолжалось до сегодняшнего утра, парламент завершил рассмотрение дел и голосование. «Эти результаты позволят стране примирить. Мы работали на благо единства, которого так ждал Эквадор, и я очень рада, что наши коллеги, популярные борцы, правозащитники, защитники воды и природы и все их семьи теперь возвращают себе свободу», — заявила спикер парламента Гуадалупе Льори. По ее словам, это решение также позволило добиться «справедливости в стране и долгожданного примирения и национального единства». Из общего числа амнистированных 60 относятся к делу, «рассмотренному в судебном порядке за осуществление права на сопротивление и социальный протест в октябре 2019 года», еще 153 являются «защитниками общинных территорий», 12 — к делу «отправления правосудия коренных народов» и еще 43 являются активистами защита природы. Леонидас Иса, привлеченный к ответственности за протесты в октябре 2019 года против экономических мер, применяемых тогдашним правителем Ленином Морено (2017-2021), счел амнистию «достижением», продвигаемым «Conaie вместе с различными общественными организациями за справедливость для правозащитников», написал он в своем аккаунте в Twitter. Этим решением «социальная борьба, право на сопротивление и демократию оправдываются. Борьба с неолиберализмом продолжается», - добавил он. Префект Пабон, который носит электронные кандалы для судебного надзора, также высказался и поблагодарил тех, кто проголосовал за «прекращение вредной практики, такой как политические преследования». Пабон, который принадлежит к движению UNES во главе с бывшим президентом Рафаэлем Корреа, также привлекался к ответственности по делу о протестах в октябре 2019 года. В ходе дебатов законодатель Педро Веласко из Социал-демократической партии Аванза счел, что 48 из амнистированных не должны были быть одобрены этой мерой, поскольку их дела были урегулированы в судебном порядке, в то время как его коллега, близкий к правящей партии Фернандо Вильявисенсио, заверил, что Парламентское решение направлено на умиротворение страны. Оппонент Виктория Десинтонио, со своей стороны, подчеркнула решение законодательного органа и заверила, что социальный протест является формой выражения гражданина, которую нужно уважать, а не криминализировать. Его коллега Бруно Сеговия также добавил, что мир и социальная гармония не могут быть достигнуты без соблюдения прав природы и коренных народов и национальностей страны.