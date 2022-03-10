Ecuador's Congress grants amnesty to 268 politicians, indigenous people and environmentalists

Однопалатный Конгресс Эквадора объявил в четверг об амнистии 268 политиков, представителей коренных народов и экологов, привлеченных к судебной ответственности за участие в 2019 году в насильственных протестах против правительства, в результате которых погибли одиннадцать человек, а также по другим причинам, таким как защита общинных территорий.

«Набрав 99 голосов, #PlenoLegislativo предоставляет амнистию 268 гражданам, которые были привлечены к ответственности за осуществление своих прав и коллективных прав, признанных Конституцией и международными договорами», - говорится в сообщении Национального собрания в Twitter.

Парламент, имеющий 137 мест, в котором разрозненные оппозиционные силы имеют большинство, объявил амнистию на заседании, которое было начато в среду и продолжалось до раннего утра четверга.

Среди бенефициаров 60 человек, привлеченных к ответственности за «осуществление права на сопротивление и социальный протест» во время демонстраций в октябре 2019 года, возглавляемых коренными народами, против тогдашнего президента Ленина Морено (2017-2021 гг.) за повышение цен на топливо, в результате чего погибли одиннадцать человек и вынудили правительство отступить.

Среди них префект (губернатор) андской провинции Пичинча (столица которой — Кито) Паола Пабон и другие политики, связанные с бывшим президентом-социалистом Рафаэлем Корреа (2007-2017 гг.), который прожил в Бельгии пять лет.

Морено был вице-президентом Корреа в первые шесть лет его администрации и начиная с 2017 года оба боролись за власть.

Коррейсмо, выступающий против Морено, является основной законодательной силой с почти 50 местами, за ней следует движение коренных народов (25).

В заявлении Конгресса говорится, что амнистия также предоставляет убежище защитникам общинных территорий и природы, а также администраторам правосудия коренных народов (признанных Конституцией).

«Мы добились #AmnistiaYa для общественных активистов и правозащитников», — заявила Конфедерация коренных национальностей Эквадора (Conaie), крупнейшая организация коренных народов, которая возглавляла протесты в октябре 2019 года и участвовала в восстаниях, свергнувших трех президентов в период с 1997 по 2005 год.

Законодательный орган имеет право объявлять амнистию за политические преступления и помилование по гуманитарным соображениям двумя третями своих членов в соответствии с Великой хартией вольностей.

сп/йоу