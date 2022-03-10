Eclectic and daring Iris Apfel inspires a collection for H&M

Мадрид, 10 марта Модельер Айрис Апфель, которая уже 100 лет вдохновляет мир своим стилем, сотрудничает с фирмой H&M в рамках яркого проекта, подчеркивающего эстетику «больше значит больше». Вдохновленная уникальным стилем и максималистской эстетикой Айрис Апфель, коллекция Iris Apfel для H&M предлагает множество оригинальных изделий с забавным сочетанием текстур, принтов и кроев. «Она славится своей экстравагантной модой, лютой индивидуальностью и смелыми нарядами», - поясняет шведская компания в пресс-релизе. «Айрис Апфель (Queens, New York, 1921) отстаивает идею о том, что стиль и вдохновение могут исходить откуда угодно и от кого угодно, независимо от цены», - говорит он. Ключевые предметы одежды включают «жаккардовый» костюм с вышивкой, объемный жакет из тюля с рюшами и комплект юбки и блузки с эффектным цветочным принтом ириса. Линия украшений и аксессуаров также была разработана для дополнения гардероба. Вдохновленные любовью Айрис Апфель к накидкам и любовью к привлекательным предметам, «аксессуары вдохновлены многими темами, включая растения, животных и потусторонние сокровища». Радуга сказочных и ярких цветов, таких как желтый, изумрудно-зеленый, сияющий фиолетовый, яркая бирюза или оранжевый закат, оживляет одежду. «Айрис Апфель демонстрирует, что мода — это способ выразить себя, кем ты являешься или кем хочешь быть, и способ весело провести время». ШЕФ см/икона