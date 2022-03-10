В связи с безопасностью и условиями транспортировки избирательный участок в Итуанго (Антьокия) меняется





Изображение файла прибытия перемещенных лиц в Итуанго. Фото: Колпренса

Учитывая трудный доступ и являясь местом, где поступают сообщения о преступных действиях незаконных вооруженных групп, урны для голосования, которые должны были быть установлены на выборах в это воскресенье в деревне Эль-Сокорро муниципалитета Итуанго на севере Антиокии, поменялись местами.

По данным радио Каракол, в этом районе Итуанго есть диссиденты из вымерших FARC, а также из клана Персидского залива, что создает проблему безопасности, так что голоса за обновление состава Палаты представителей и Сената могут состояться.

Учитывая сложившуюся ситуацию, они сообщили по радио, избирательный участок будет переведен в район Ла-Гранха после встречи, которую проведет мэр Итуанго Эдвин Маурисио Мира после встречи с представителями политических партий и коллективов на этой территории.

«Мы согласились и попросили перенести таблицу помощи в результате двух вещей: во-первых, это общественный порядок и вся инфраструктура, необходимая для всего вопроса голосования, - это одна таблица; и во-вторых, из-за статистической проблемы их не более двух или три голоса, и всегда те, кто голосует, являются одними и теми же присяжными», - они взяли из того, что сказал местный президент на этом участке.

Но они также сообщили, что избирательные материалы будут перевозиться на вертолете, но поскольку это лесистая территория, доступ к ней очень затруднен. Мэр также сообщил по радио, что он просил создать избирательный участок в резервации коренного населения Джайдукама, которая находится в двух днях от городского центра этого города и где, по его оценкам, потенциал составляет 100 избирателей, однако ответ Национального реестра гражданского состояния в ожидании.

Итуанго исторически был районом, потрясенным насилием в результате колумбийского конфликта, и, согласно данным Personería de Medellín, это один из муниципалитетов, откуда прибывает больше всего перемещенных лиц, наряду с Белло, Апартадо, Турбо, Сабаналарга, Багадо, Дипурду, Араусес и наряду с 38 других городов.

Хотя в этом году, по данным той же организации, число людей, которые были вынуждены покинуть свои территории из-за насилия, сократилось с 580 в январе 2021 года до 154 в том же месяце этого года.

Данные Personería показывают, что больше всего страдают мужчины с 79 случаями заболевания, но очень близки женщины с 75, причем основным фактором является принудительное перемещение, за которым следуют угрозы, убийства, преступления против свободы и сексуальной неприкосновенности и насильственные исчезновения.

Уильям Еффер Вивас Ллореда, представитель Медельина, сообщил El Tiempo, что это сокращение связано с нехваткой персонала Постоянного подразделения по правам человека (UPDH), а не потому, что это явление перестало затрагивать гражданское население.

«Мы провели анализ и выявили, что явление перемещения в городе Медельин не прекращается, оно увеличивается, мы собрали цифры Personería, что было сделано Генеральной прокуратурой и Управлением омбудсмена, и мы обнаружили, что существует тревожное увеличение числа перемещенных лиц в городе Медельин, увеличившись на 22 процента по сравнению с январем 2021 года», - уверяет личность.

Со своей стороны, Региональная прокуратура сообщает, что по состоянию на 31 января был опубликован 71 заявление и 253 человека пострадали, в то время как Personería насчитывает 172 заявления о перемещении.

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