Dominican Republic: dollar opening rate today March 10 USD to DOP

После открытия сессии доллар США выплачивается при открытии на уровне 54,67 доминиканского песо, что составляет 0,05% от стоимости предыдущего дня в 54,70 доминиканских песо.

Если рассматривать данные за последние семь дней, доллар США снизился на 0,38%, поэтому за год он все еще накапливает снижение на 3,63%. Если мы сравним данные с прошлыми днями, это добавит два последовательных дня спуска. Волатильность последних семи дней явно выше, чем накопленная в прошлом году, поэтому стоимость претерпевает большие изменения, чем общая тенденция.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в 57,67 доминиканского песо, а самый низкий уровень составил 53,74 доминиканского песо. Доллар США ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Доминиканское песо

Доминиканское песо является официальной валютой Доминиканской Республики, сокращенно обозначается как PDO, и его создание датируется 1971 годом после нарушения золотого стандарта. Сначала его называли «золотым песо» или «доминиканским золотым песо».

В 2010 году в Конституцию была внесена поправка, определяющая, что «национальной денежной единицей является доминиканское песо»; после этого в 2017 году началась постепенная замена банкнот и монет старыми надписями в доминиканском песо.

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 песо. Банкноты в 5 и 10 песо прекратили обращение и были заменены монетами номиналом 5, 10 и 25 песо соответственно. Между тем, золотые банкноты номиналом 500 и 2000 песо были выпущены по случаю 500-летия открытия Америки и прихода нового тысячелетия.

Следует отметить, что на всех банкнотах есть фраза: «Эта банкнота обладает освободительной силой для оплаты всех государственных или частных обязательств».

Что касается экономики Доминиканской Республики, то Центральный банк объявил, что страна завершила 2021 год с валовым внутренним продуктом (ВВП) 12,3%, что отражает восстановление экономики. Он также составил 4,7% в 2021 году по сравнению с 2019 годом, что говорит о возвращении к допандемическому уровню.

С другой стороны, пандемия коронавируса повлияла на Доминиканскую Республику, если говорить об инфляции, так как в конце 2021 года ее уровень составлял 8,5%. По оценкам Центрального банка, к 2022 году ВВП Доминиканской Республики может увеличиться на 5,5-6,0%.

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