Dollar: opening price today March 10 in Argentina

После открытия торговой сессии доллар США торгуется на открытии на уровне 114 официальных долларов, что представляет собой снижение на 0,32% по сравнению с официальными 114,37 доллара предыдущего дня.

За последние семь дней доллар США вырос на 0,46%, поэтому за год он все еще накопил рост на 19,38%. Если мы сравним значение с предыдущими датами, оно прерывается положительным прогоном котировок за последние девять дней. Волатильность последних семи дней заметно выше, чем в прошлом году, поэтому она демонстрирует более нестабильное поведение.

На ежегодной фотографии доллар США был уплачен максимум в 114,37 официальных долларов, в то время как его самый низкий уровень был официально 108,48 доллара. Доллар США ближе к своей стоимости, чем к минимуму.

Аргентинское песо терпит бедствие

Аргентинское песо является законным платежным средством в стране с 1992 года, после того как оно заменило южное. Также известен как «конвертируемое песо» из-за его сходства с долларом, который позже был «сломан» в 2002 году из-за меры.

За последние два десятилетия аргентинское песо сильно пострадало и подверглось ряду девальваций: во время правления Нестора Киршнера оно было девальвировано на 9% с 2,87 до 3,13 песо за доллар; второй эпизод произошел в администрации Кристины Фернандес де Киршнер, когда валюта потеряла свою стоимость на 211 процентов и выросла с 3,13 до 9,74 песо за доллар.

Позже, 17 декабря 2015 года, через неделю после президентства Маурисио Макри, аргентинское песо девальвировало на 42% с 9,83 до 13,95 песо за доллар.

настоящее время в администрации Альберто Фернандеса курс аргентинского песо колебался в 110 песо по отношению к доллару, достигнув максимальной отметки до объявления соглашения о долге с Международным валютным фондом (МВФ).

Аргентинская валюта потеряла 18,09% в 2021 году по сравнению с ростом цен на 50,9 процента.

В дополнение к экономическому кризису, который Аргентина переживала в течение многих лет, пандемия 19 человек оказала еще большее влияние, достигнув 36,1% в 2020 году; 50,9% в 2021 году; в то время как к 2022 году ожидается уровень инфляции в 33%.

По данным МВФ, экономика Аргентины, третьей экономической державы в Латинской Америке, может замедлиться и вырасти на 3% в этом году после увеличения на 10% в 2021 году.

Что касается внешнего вида, то монеты стали изображать различные символы, но, пожалуй, самым важным празднованием была годовщина восстановления Фолклендских островов.

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агентства