Disney+ Ranking in Colombia: the most watched series of this Wednesday, March 9

Телесериалы заняли важное место в процессе изменения конфигурации форм развлечений, в то время как фильмы, музыка, подкасты и другие форматы стремятся привлечь внимание зрителей через различные потоковые платформы, которые они потребляют.

Хотя происхождение сериала восходит к первой половине 20-го века, правда в том, что никогда раньше крупные каналы не инвестировали и производили столько, сколько делают сегодня, в контексте, когда пользователи этих платформ потребляют продукцию с невообразимой скоростью.

Disney+был одним из главных героев в потоковой войне и, конечно же, выбрал создание сериалов, и многим из них удалось удержать пользователей на пределе своих мест, став темой разговора в течение нескольких недель.

Вот список самых популярных сериалов среди колумбийской публики в эту среду, 9 марта:

1. Современная семья

рассказанная с точки зрения документального фильма, предлагает честный и веселый обзор жизни нескольких семей, где представлены отношения между родителями и детьми, различия между поколениями и культурными различиями.

2. Сериал «Веселый дом Микки Мауса» (2021-) Дом Микки Мауса

фантастическое место, где Забавный, волшебный дом, разговаривает и общается с Микки, Минни и их друзьями.

3. Книга Бобы Фетта

Легендарный охотник за головами Боба Фетт и наемник Феннек Шанд должны перемещаться по подземному миру галактики, когда они вернутся в пески Татуина, чтобы вернуть территорию, некогда управляемую Джаббой Хаттом и его преступным синдикатом.

4. Hawkeye

Now, будучи бывшим Мстителем, он оказывается на простой миссии: воссоединении со своей семьей на Рождество. Но это будет не так просто, когда кто-то из прошлого Бартона угрожает испортить гораздо больше, чем дух Рождества. Но он не найдет себя в одиночестве, так как ему поможет Кейт Бишоп, 22-летняя лучница, мечтающая однажды стать супергероем, о котором она всегда мечтала стать.

5. Локи

Новая серия «Локи» от Marvel Studios начинается там, где закончился «Мстители: Эндшпиль». В ней непостоянный злодей Локи в очередной раз заслужил прозвище Бог обмана.

Disney+ и ее выход на потоковый рынок

Disney+ - это потоковая платформа, принадлежащая The Walt Disney Company и предлагающая своим подписчикам широкий каталог фильмов, сериалов, документальных фильмов и других мультимедийных продуктов, выпущенных студиями Disney, Пиксар, Марвел, Стар, Нэшнл Географич и другие.

Сервис был официально запущен 12 ноября 2019 года в США и Канаде, а затем распространился на Нидерланды и Испанию. До конца 2020 года платформа наконец достигла Латинской Америки и Карибского бассейна, за исключением Кубы.

Согласно последнему сокращению, сделанному в начале 2022 года, стриминговый сервис насчитывает около 130 миллионов пользователей по всему миру. Ожидается, что к 2022 году эта цель достигнет 50 стран, а к концу 2023 года она должна присутствовать как минимум в 160 странах.

Ожидается, что платформа будет запущена в Турции и Вьетнаме, а также появится в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и некоторых странах африканского континента.

На заднем плане в конце 2015 года Disney запустила свой сервис DisneyLife в Соединенном Королевстве, но после запуска Disney+ сервис был приостановлен.

Во время его запуска ходили разговоры о том, что платформа планирует разместить 500 фильмов и 7000 эпизодов телевизионных шоу или сериалов; кроме того, было задумано четыре оригинальных фильма и пять телевизионных программ, которые были показаны с выпуском сериала Мандалорец, который стоимость около 100 миллионов долларов.

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