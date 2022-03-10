Diplomatic chiefs from Ukraine and Russia arrive in Turkey to negotiate

Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба прибыли в Турцию для проведения первой встречи на высшем уровне между двумя странами в четверг с начала конфликта 24 февраля.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в среду прибыл в Турцию для встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в турецком курорте в Анталии, где их примет министр Турции Мевлют Чавушоглу.

Со своей стороны, пресс-секретарь украинской дипломатии Олег Николенко указал в ночь, когда Кулеба прибыл в турецкий город «для переговоров о прекращении Россией военных действий и прекращении войны против Украины».

Президент принимающей страны Реджеп Тайип Эрдоган, который пытался выступить посредником в конфликте, подчеркнул в среду, что его страна «может разговаривать с Украиной и Россией одновременно».

«Мы работаем над тем, чтобы кризис не превратился в трагедию», — заявил Эрдоган.

Президент Турции должен поговорить по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом в 15:00 по Гринвичу, объявил Белый дом.

В среду Украина и Россия договорились о 12-часовом прекращении огня, чтобы открыть несколько гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что 35 000 мирных жителей смогли выбраться таким образом.

Со своей стороны, Кулеба заявил в среду в видеоролике в Facebook, что сделает все возможное, чтобы «разговоры были максимально эффективными», хотя и признал, что у него «ограниченные ожидания».

«У меня нет больших надежд, но мы сделаем все возможное, чтобы извлечь из этого максимум пользы», — сказал Кулеба, отметив, что «все будет зависеть от инструкций, которые Лавров получил до этих обсуждений».

Это будет первая поездка Лаврова за границу с тех пор, как Россия начала наступление на Украину 24 февраля, что привело к введению жестких западных санкций против ее экономики.

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