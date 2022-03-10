Цифровой доллар: пять ключей к пониманию того, почему он может быть «до» и «после» для финансового мира

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración con representaciones de criptodivisas virtuales sobre billetes de dólares estadounidenses. 28 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приказал министерству финансов изучить вопрос создания цифрового доллара, движение, которое может изменить способ перемещения и использования денег по всему миру.

Прежде чем ваш заказ эффективно приведет к получению виртуального доллара, необходимо учитывать множество важных последствий и рисков. Вот пять вопросов и ответов, чтобы понять изменение финансовой парадигмы, которое может означать эта проблема:

1) Какую форму примет цифровой доллар?

Он останется долларом, выпущенным Федеральным резервом (ФРС или центральным банком США), как и все американские банкноты и монеты, используемые сегодня, но в цифровой форме, доступной для всех, а не только для финансовых учреждений.

В отличие от денег, внесенных на банковский счет или потраченных через такие приложения, как Venmo и Apple Pay, они будут переведены на счета Федеральной резервной системы, а не в банк.

В то же время цифровой доллар будет стоить столько же, сколько и его бумажный аналог, что является отклонением от криптовалют которые в настоящее время имеют очень волатильные котировки.

Однако некоторые ключевые вопросы остаются без ответа, например, будет ли цифровой доллар основан на технологии блокчейн, такой как биткойн, или же он будет связан с каким-либо типом платежной карты.

Если правительство США решит двигаться вперед, может пройти «несколько лет», прежде чем можно будет использовать цифровой доллар; властям придется изучить, например, какую технологию использовать, сказал AFP Даррелл Даффи, эксперт по цифровым валютам Стэнфордского университета в Калифорнии.

2) Зачем запускать цифровой доллар?

Это снизит или даже устранит транзакционные издержки, поскольку биржи больше не будут просто проходить через банки, банковские карты или приложения, которые взимают комиссию с каждого платежа.

Сторонники идеи утверждают, что она поможет людям без банковских счетов, примерно 5% домохозяйств в США и облегчит выплату социальных пособий.

Существуют такие риски, как сбой системы или кибератака, а также есть сомнения в конфиденциальности, поскольку правительство теоретически может иметь доступ ко всем транзакциям.

Банковская система также может быть подорвана, поскольку банки в настоящее время используют депозиты клиентов для кредитования других, а с цифровым долларом у них может быть меньше денег в распоряжении.

3) Как это повлияет на глобальные финансы?

Международные переводы, часто медленные и дорогостоящие, могут быть значительно облегчены. Как сообщил AFP Марк Чендлер, валютный эксперт брокера Bannockburn, валютный эксперт брокера Bannockburn, транзакция, проверка которой в настоящее время занимает два дня, может быть выполнена за час.

Китайский юань нацелен конкурировать с долларом в качестве глобальной резервной валюты

По мнению Чендлера, введение цифровой версии не изменит геополитическую роль доллара США. Цифровой доллар представлял бы собой «естественную эволюцию, а не революцию», сказал он, напомнив, что более 6,5 трлн долларов уже обмениваются электронным способом каждый день на валютном рынке.

Даже если Китай запустит масштабный цифровой юань, он сказал, что не думает, что это изменит роль Пекина в мировой экономике, поскольку «всегда будут вопросы доверия, прозрачности, (и) глубины рынков».

Однако для Даффи из Стэнфорда, если Соединенные Штаты хотят продолжать пользоваться статусом доллара как доминирующей валюты в резервах центральных банков и международных платежах, важно, чтобы правительство действовало осторожно.

«Соединенным Штатам нужно будет добиться того, чтобы они оставались на лидирующих позициях на международных форумах, которые обсуждают стандарты осуществления трансграничных платежей цифровыми валютами», - сказал он.

4) Могут ли Соединенные Штаты наверстать упущенное?

Другие страны уже работают над цифровыми версиями своих собственных валют, от еврозоны до Индии, но «нет никаких доказательств того, что первенство на рынке дает значительные или материальные преимущества», сказал Джамиль Шейх, основатель аналитического центра CBDC Think Tank.

Напротив, отказ из-за нежелательных последствий, из-за его эксплуатации и использования или других проблем может подорвать веру в учреждение-эмитент, считает он.

«Подавляющее доминирование доллара дает Соединенным Штатам роскошь учиться у других стран», — согласился профессор Корнельского университета Эсвар Прасад.

5) Доллар или криптовалюты?

По словам Даффи, при правильном проектировании цифровой доллар может быть предпочтительнее для домашнего использования, чем криптовалюта. Однако в отношении международных переводов он «скептически относился к тому, что крупные центральные банки, такие как ФРС или ЕЦБ, те, что находятся в Китае или Японии, будут предоставлять счета в центральном банке людям по всему миру».

Если бы Соединенные Штаты это сделали, сказал он, это может разрушить денежную систему малых стран, народ которых предпочел бы использовать цифровой доллар, а не местную валюту.

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