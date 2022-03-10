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четверг 10 март 2022
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Россия

Delegations from all over the world arrive in Chile for Boric's inauguration

10 март 2022

Сантьяго де Чили, 10 марта Международные делегации, в том числе во главе с королем Испании Фелипе VI, начали прибывать в этот четверг в Сантьяго на инаугурацию прогрессивного лидера Габриэля Борика, который станет самым молодым президентом в истории Чили. Церемония состоится с полудня пятницы на Национальном конгрессе, расположенном в Буэнос-Айресе, городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго, со строгим санитарным протоколом и ограничением вместимости из-за пандемии. Ожидается, что в нем примут участие около 500 гостей, в то время как в предыдущих инвестициях их было 1300, включая одиннадцать глав государств и правительств со всего мира. Первым президентом, приземлившимся, стал президент Эквадора Гильермо Лассо, который по прибытии в аэропорт Сантьяго в среду днем сказал, что «это честь находиться на чилийской земле». Спустя несколько часов за Лассо последовали президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и испанский монарх в четверг, которого сопровождала вице-президент правительства Иоланда Диас. В течение дня будут прибывать правители Парагвая Марио Абдо, Перу — Педро Кастильо, Уругвая — Луис Лакалье Поу и Боливии Луис Арсе. Так же поступили премьер-министры Гаити Ариэль Генри и Гайаны Марк Филлипс. Последним прибудет президент Аргентины Альберто Фернандес, который, как ожидается, прибудет в пятницу. 16 ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ Борис, первый президент, который не входит в два центральных блока, правивших Чили с момента возвращения к демократии в 1990 году, проведет в течение дня 16 двусторонних встреч в муниципалитете Сантьяго с главами государств, правительств и некоторыми специальными гостями из других стран. К последним относятся Беатрис Гутьеррес, жена президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора; вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао или представитель правительства Соединенных Штатов Изабелла Касильяс. Затем международные делегации дадут официальное приветствие уходящему президенту, консерватору Себастьяну Пиньере, а затем посетят ужин, предложенный им во дворце Ла Монеда. Борич, которому только что исполнилось 36 лет, победил в декабрьском голосовании, набрав 55,8% голосов и почти на 12 пунктов с разницей почти в 12 пунктов от ультраправого Хосе Антонио Каста. Защитник конституционного процесса, в который погружена страна, и убежденный критик неолиберальной модели, установленной во время военного режима (1973-1990), бывший студенческий лидер хочет расширить роль государства в направлении модели социального обеспечения, аналогичной европейской. Она также возглавит феминистское правительство с 14 женщинами и 10 мужчинами, где наибольшую власть в будущем кабинете будет иметь независимый врач Изкия Сичес, первая женщина, занявшая пост министра внутренних дел в Чили. Среди специальных гостей Boric — никарагуанские писатели Джоконда Белли и Серхио Рамирес, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро, бывшие президенты Хосе Мухика (Уругвай) и Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), хотя многие из них не примут участия из-за проблем с расписанием.

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