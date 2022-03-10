Дель Торо, Ялица и Эбрард объединили усилия, чтобы предотвратить депортацию племянниц продюсера Николаса Селиса

Днем 9 марта Николас Селис, продюсер фильма Альфонсо Куарона «Рома», загрузил в свои социальные сети видео, в котором заявил, что его сестра и племянницы стали жертвами злоупотребления властью в штате Морелос.

Он сообщил в твиттере, что власти Высшего суда штата Морелос (TSJ) хотели отобрать его племянниц у его сестры, отправив их прямо в Израиль. Он отметил, что отец девочек пытался вернуть их в эту страну против их воли, поскольку они изъявили желание остаться с матерью в Мексике.

Он закончил тем, что обратился за помощью к главе Министерства иностранных дел (SRE) Марсело Эбрарду, губернатору штата Морелос Куаутемоку Бланко и средствам массовой информации Аристеги Нотисиасу, среди прочих.

Ответы не заставили себя долго ждать от пользователей, которые осудили ситуацию и проявили солидарность с Селис за происходящее, а также потребовали, чтобы Эбрард что-то с этим сделал.

Продюсер из Рима и Night of Fire поделился видео об этом деле (фото: Twitter/ @nicocelismx)

И к этим просьбам присоединились два самых важных деятеля киноиндустрии Мексики. Режиссер Гильермо дель Торо и актриса Ялица Апарисио высказались о ситуации.

Дель Торо также обратился за помощью к SRE и Ebrard, как и в другом твите Николаса, продюсер также отметил директора Nightmare Alley.

Точно так же Ялица Апарисио поделилась видеозаписью, на которой одна из несовершеннолетних утверждает, что хочет остаться в Мексике со своей матерью, сопровождаемым посланием, призывающим к защите девочек страны.

Через несколько часов министр иностранных дел ответил режиссеру, сказав ему, что он проверит, что происходит и какие действия можно предпринять в связи с ситуацией. Однако за мгновения до ответа чиновника Селис сообщила, что ее племянниц уже доставляют в столичный аэропорт.

Ответ Эбрарда Гильермо дель Торо (фото: Twitter/ @m_ebrard)

Позже Николас поблагодарил секретаря за его внимание и упомянул, что делается все, чтобы несовершеннолетние не были вывезены с мексиканской территории, поскольку «третий суд морелоса, моих земель, которые я так люблю, только что продемонстрировал самые коррупционные деяния».

Однако до сих пор местонахождение несовершеннолетних неизвестно.

Девочек отвезли в аэропорт незадолго до ответа Эбрарда (фото: Twitter/ @nicocelismx)

Наконец, в 8:30 вечера Эбрард объявил, что отправил в аэропорт Мехико бюллетень, чтобы «не допустить злоупотреблений».

Селис заявила, что ее сестра признала опеку и попечительство над детьми Галь, Майя и Шай Дор-эль-Медина как в Мексике, так и в Израиле с 2015 года, поэтому требование о международной реституции было неуместным. Он также заявил, что пожелания несовершеннолетних остаться с матерью, которая страдает от рака, не были услышаны.

И Селис, и ее сестра обвинили судью Лору Гальван Сальгадо и эксперта Кристобаля Мариаку Торреса из Судебного суда Морелоса в злоупотреблении властью и коррупции, поскольку без доказательств, не видев девочек и не пройдя предварительных анализов, они постановили, что должны уйти с отцом.

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