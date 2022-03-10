Dani García suffers a pubalgia and points to a downgrade in Benito Villamarín

Бильбао, 10 марта Игрок Атлетического клуба Дани Гарсия, один из бесспорных игроков тренера Марселино Гарсия Тораль, страдает от пубалгии и планирует отказаться в это воскресенье во время визита команды Бильбао в Бетис в Бенито Вильямарин. Как сообщает клуб rojiblanco, Дани Гарсия «начал процесс функциональной реабилитации и специального лечения, чтобы попытаться решить проблему пубалгии, которая страдает в последние недели». «Этот процесс будет держать его вне динамики команды», поэтому кажется, что полузащитник «Гипускоа» будет низким, по крайней мере, против «Бетиса». Это предположительное отсутствие Дани Гарсии добавляет сомнения в другом обычном приспособлении Марселино, Иньиго Мартинеса, у которого «перегрузка мышц подколенного сухожилия правой ноги», что вынудило его заменить в понедельничном матче лиги против Леванте в Сан-Мамесе. Хотя в случае с международной центральной штаб-квартирой шансы быть доступными для Севильи выше, и, в принципе, это есть. Последней из физических проблем, влияющих на команду Бильбао, является «легкое растяжение связок левого акромио-ключичного сустава», перенесенное вторым вратарем Жюленом Агиррезабалой, гол дочерней компании и стартера первой команды на Кубке Испании, а также когда Унай Симон недоступен. Хотя ожидается, что Агиррезабала также сыграет в воскресенье, скорее всего, он, как обычно, сыграет утром с «Бильбао Атлетик» против международного дукса Мадрида в Лезаме (12.00), а Йокин Эзкита заменит Унаи Симона в Вильямарине (16.15).