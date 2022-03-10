AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Окотал хочет оставить последнее место в турнирной таблице против «Реала Эстели»

10 март 2022

Команды прибывают на эту встречу со смешанной удачей. Местная команда мотивирована победой, одержанной накануне, а визит должен вернуться к победе после падения против УНАН Манагуа.

«

Реал Эстели» победил Вальтера Ферретти со счетом 3:2 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 3 матчах и проиграл при 1 возможности.

D. «Окотал» проиграл УНАН Манагуа со счетом 1:2. В своих последних встречах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Матч за дату 9 Никарагуа - Клаусура 2022 состоится сегодня в 22:00 (время Аргентины).

В последних 5 матчах, в которых мы видели друг друга на турнире, местные жители выиграли 4 раза и закончили вничью 1 матч.

Заведение занимает третье место с 14 очками и 4 победами, а посетитель достиг 8 единиц и занял восьмое место в турнире.

Real Estelí и D. Ocotal Time, в зависимости от страны
  • Аргентина: 22:00
  • Колумбия, Мексика EST и Перу: 20:00
  • Мексика CST и Никарагуа: 19:00
  • MST в Мексике: 18:00
  • PST в Мексике: 17:00
  • Венесуэла: 21:00

Источник примечания и изображение: DataFactory

новости без цензуры