Окотал хочет оставить последнее место в турнирной таблице против «Реала Эстели»

Команды прибывают на эту встречу со смешанной удачей. Местная команда мотивирована победой, одержанной накануне, а визит должен вернуться к победе после падения против УНАН Манагуа.«
Реал Эстели» победил Вальтера Ферретти со счетом 3:2 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 3 матчах и проиграл при 1 возможности.
D. «Окотал» проиграл УНАН Манагуа со счетом 1:2. В своих последних встречах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.
Матч за дату 9 Никарагуа - Клаусура 2022 состоится сегодня в 22:00 (время Аргентины).
В последних 5 матчах, в которых мы видели друг друга на турнире, местные жители выиграли 4 раза и закончили вничью 1 матч.
Заведение занимает третье место с 14 очками и 4 победами, а посетитель достиг 8 единиц и занял восьмое место в турнире.
Real Estelí и D. Ocotal Time, в зависимости от страны
- Аргентина: 22:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 20:00
- Мексика CST и Никарагуа: 19:00
- MST в Мексике: 18:00
- PST в Мексике: 17:00
- Венесуэла: 21:00
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