Cuban Court Sentences July 11 Protesters for 5 to 16 Years

Двенадцать кубинцев, участвовавших в демонстрациях 11 июля 2021 года в городе Карденас на западе Кубы, были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 16 лет за различные преступления, сообщил в четверг Верховный суд.

В ходе судебных процессов, проходивших с 8 по 10 декабря прошлого года «в Центральном территориальном военном суде», «13 граждан, обвиняемых в совершении и совершении серьезных беспорядков и вандализма», были судимы в Карденасе, в 140 км к востоку от Гаваны, говорится в заявлении Верховного суда (ОВП), опубликованном на новостном портале Cubadebate.

Из 13 обвиняемых 12 были осуждены за преступления саботажа, общественных беспорядков, нападения, грабежа с применением силы или насилия и запугивания, а один был оправдан, добавили в ОВП, в котором не указан возраст осужденных или преступление, обвиняемое в каждом случае.

Самый большой приговор был вынесен Хорхе Луису Аргуэльесу Баяте, который получил 16 лет тюрьмы, а Лейдиана Прохиа Гевара, единственная женщина в группе, была приговорена к 12 годам. Остальные приговоры варьируются от 5 до 15 лет лишения свободы, и все они могут обжаловать свои приговоры в Верховном суде.

Согласно заявлению, 11 июля 2021 года группа сосредоточилась на окрестностях торгового центра в Карденасе, где они жестоко бросали камни и палки, «причиняя серьезный материальный ущерб», а затем украли часть ее товаров. Они также бросали «камни и бутылки с зажигательной смесью» в сотрудников полиции и их патрулей.

Тысячи людей вышли на улицы 11 и 12 июля с криками «Свобода» и «Мы голодны» почти в 50 городах страны, недовольных нехваткой продовольствия и медикаментов, а также постоянными отключениями электричества в самый тяжелый момент пандемии.

Правительство сообщило 25 января, что 790 человек, в том числе 55 в возрасте до 18 лет, были обвинены в июльских демонстрациях. И еще 172 человека были осуждены до сих пор.

Базирующаяся в Майами правозащитная неправительственная организация Cubalex заявила, что приговоры, вынесенные в ходе предыдущих судебных процессов над протестующими 11 июля, являются чрезмерными и в некоторых случаях нарушают гарантии надлежащей правовой процедуры.

Организация указала, что строгие наказания соответствуют уголовной политике, которая направлена на применение «суровых санкций в качестве образцового эффекта, с тем чтобы остальная часть общества была подавлена».

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