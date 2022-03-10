Cuba records another 7,516 cases of covid-19 and 76 deaths

Гавана, 14 сентября Куба зарегистрировала 7516 новых случаев заражения COVID-19 во вторник, что представляет собой снижение по сравнению с предыдущими днями, в день, когда было зарегистрировано еще 76 смертей от этой болезни, сообщило Министерство здравоохранения (Minsap). На Карибском острове насчитывается 761 060 человек с диагнозом этого заболевания и 6449 смертей с момента первого случая заболевания полтора года назад. Согласно ежедневному отчету Минсапа, 49 778 образцов ПЦР, проанализированных за последние 24 часа, выявили 7499 случаев местной передачи инфекции и 17 путешественников, которые прибыли на остров инфицированными. Вторник был первым из последних пяти дней, когда количество подтвержденных пациентов упало ниже 8 000. В больницах, медицинских центрах и частных домах имеется 39 610 подтвержденных пациентов, из которых 141 находится в критическом состоянии, а 315 — тяжелобольные. Сильное возрождение коронавируса SARS-CoV-2, который присутствует в течение нескольких месяцев в карибской стране и где сейчас преобладает дельта-вариант, держит в центре внимания западную провинцию Пинар-дель-Рио, где в последний день было зарегистрировано 1973 новых случая, в то время как 612 случаев инфицирования было зарегистрировано в Гавана. Куба, население которой составляет 11,2 миллиона человек, в течение последних 15 дней поддерживала уровень заболеваемости, близкий к тысяче положительных случаев на 100 000 жителей, что является одним из самых высоких показателей в мире. Органы здравоохранения карибской страны запустили план массовой вакцинации, который охватывает педиатрическое население в возрасте от 2 до 18 лет, с помощью национальных вакцин Sovereign 02, Soberana Plus и Abdala. На сегодняшний день, согласно последним официальным данным, более 6,9 миллиона человек (63,6% населения Кубы) получили по крайней мере одну дозу, а более 4,2 миллиона (39,1%) выполнили график трех доз вакцин. Куба не интегрирует механизм Covax, спонсируемый Всемирной организацией здравоохранения для стран со средним и низким уровнем дохода, чтобы получить доступ к вакцинам, и не закупает их на международном рынке.