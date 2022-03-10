Cuba contacts Panama for the new transit visa for its nationals

Гавана, 10 марта Министерство иностранных дел Кубы заявило в четверг, что оно поддерживает контакты с посольством Панамы в стране, чтобы учесть «интересы кубинцев», которые хотят путешествовать в третьи страны через центральноамериканскую страну. Генеральный директор по консультативным вопросам и помощи кубинцам, проживающим за рубежом, Эрнесто Соберон сделал эти заявления после того, как Панама объявила, что для кубинцев потребуется транзитная виза. Объявление Панамы, связанное с ростом кубинской миграции в последние месяцы, привело к демонстрации сотен людей в эту среду перед посольством Панамы в Гаване. В этот четверг десятки людей снова собрались перед дипломатической миссией, вокруг которой также размещались военнослужащие государственных сил. «Министерство иностранных дел поддерживает связь с посольством Панамы в Гаване, чтобы обеспечить соблюдение интересов наших граждан, которые путешествуют в третьи страны через Панаму, уважая суверенное решение властей этой истмийской страны», — написал Соберон в Twitter. Официальный вестник Панамы сообщил во вторник о решении властей обращаться за транзитными визами (стоимостью 50 долларов) у кубинцев в течение следующих трех месяцев. Позже в посольстве пояснили, что указ будет применяться с 13 марта. Однако он предупредил, что тем, у кого рейс на март, придется перенести его, чтобы запросить документ в установленные сроки. Решение Панамы присоединяется к решению других латиноамериканских стран в последние месяцы. Последней была Коста-Рика, которая в феврале прошлого года начала требовать транзитных виз от кубинцев. Ранее Колумбия приостановила прием новых заявок в своем консульстве и признала, что число заявок значительно возросло. С тех пор как Никарагуа объявила в ноябре, что она не будет обращаться за визой кубинцев, увеличился транзит граждан острова, желающих эмигрировать в Соединенные Штаты с остановками. Многие аналитики указывают на серьезный экономический кризис, который переживает Куба, как на главную причину эмиграции. Сочетание пандемии, ужесточения санкций США против Кубы и проблем в макроэкономическом управлении привело к дефициту сырьевых товаров, частичной долларизации экономики и высокой инфляции. Официальные СМИ Cubadebate возложили на Вашингтон ответственность за ситуацию в среду за несоблюдение двусторонних соглашений и выступали за легальную и безопасную миграцию. По данным Таможенной и пограничной службы США (CBP), в январе прошлого года, в последнем месяце, за который ведется учет, было арестовано 9827 кубинских иммигрантов, что примерно в 13 раз больше, чем 732 за тот же месяц в 2020 году. ШЕФ инт/ч