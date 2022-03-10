Crypto Evangelizer: одна из женщин-пионеров местного криптомайнинга написала книгу для начинающих и запустит свой NFT

Со взлетами и падениями рынок криптовалют не перестает расти. Несмотря на движение цен на основные криптовалюты, сценарий глобальной войны вновь поставил сектор в центр внимания рынков. И речь идет не только о биткойне и других цифровых валютах, но и о мире блокчейнов, сети блокчейнов, которая облегчает его существование, а также распространяется на другие области, также консолидируется.

Вторжение России в Украину — это первый масштабный военный конфликт, в котором враждующие стороны используют криптовалюты в качестве цифрового средства обмена. В этом контексте криптоактивы как никогда ранее оказались ключевой альтернативой сохранению богатства в сценарии глобальной опасности. А после своего краха в начале российского вторжения криптовалюты позже пережили сильный отскок, хотя они сохраняется высокая волатильность. Валютный контроль и сильные акции, введенные Владимиром Путиным, будут управлять этой тенденцией.

На местном уровне растет добыча криптоактивов, а также вовлечение женщин в этот сектор.

«Финансы и технологии в целом — это виды деятельности, в которых по-прежнему значительная доля мужчин. Вам просто нужно посмотреть, что такое фондовая биржа. Когда я иду покупать входы для сборки процессоров данных, женщины не покупают. На днях я насчитала 58 мужчин, ожидающих заказов», — рассказала в беседе с Infobae Валерия Фриас, одна из местных пионеров.

Как эти СМИ рассказывали несколько месяцев назад, после попытки инвестиций в гаражи, недвижимость и другие традиционные стратегии, Фриас решил оседлать криптовалютную волну в 2019 году. Сегодня из своего дома в Бельграно, автономный город Буэнос-Айрес, он специализировался на майнинге Ethereum и продаже оборудования для домашнего майнинга под ключ, с помощью которого любой может установить свою небольшую криптоферму у себя дома.

«Здесь нет реальных трудностей: только предрассудки, нет другого предела. Во время пандемии, так как я был заперт в 2020 и 2021 годах, у меня было много свободного времени, поэтому я погрузился глубоко и глубоко. Сегодня я создаю процессоры данных как собственное предприятие, и очень мало женщин консультируют меня. Не только добыча полезных ископаемых, но и торговля и развитие технологий. Мы очень маленькая группа женщин, которые работают на блокчейне», - описал он.

Фриас строит свои собственные крипто-риги: он продает их под ключ

«Я работаю в многонациональной компании, но никогда не стоял на месте. Я всегда намеревался дополнить свою зарплату в песо стабильным доходом в долларах, учитывая всегда сложную ситуацию сегодня. С некоторым капиталом я пробовал разные инвестиции, но все, с кем я консультировался, предлагали мне традиционные альтернативы с очень низкой доходностью. Сегодня, например, инвестирование в кирпич требует большого капитала из-за результатов, которые составляют 1% или 2% в год», - сказал предприниматель этому СМИ.

Но Фриас идет немного дальше и описал свой опыт в книге, которая выйдет в мае. Его название будет «Криптовалюты: руководство для начинающих», предисловие будет написано экономистом Мартином Редрадо и будет представлено на следующей книжной ярмарке.

«Это большая честь, что Редрадо продлил его. Я хочу, чтобы эта книга стала отправной точкой для новых людей, которых можно было бы побудить сделать шаг в криптомире. Поощрение меня написать книгу о криптовалюте для новичков связано с этой мотивацией, поскольку у меня есть клиенты из поколения миллениалов, а также люди старше 75 лет. Они попросили меня собрать простые или легкие объяснения, менее технические, чем те, которые можно найти в Интернете. Это моя книга», — сказал предприниматель.

Фриас исследовал местный рынок информации о криптовалютах и увидел, что в Интернете, например, на каналах Youtube и Telegram есть много информации, но не хватало традиционной книги для инициаторов с местным отпечатком и ближе к публикациям, сделанным в Испании или Соединенных Штатах.

«Я буду настаивать и настаивать на включении женщин в этот новый рынок. Хватит продавать косметику по каталогу или горшкам! Здесь существует огромное сообщество разработчиков, и в нем должно быть больше женщин. Моих клиентов все еще мало, 10 процентов... экономическая власть сосредоточена на мужчинах, но это изменится. Все, у кого есть официальная работа, также могут работать на блокчейне и отлично развиваться. Мои клиенты занимаются майнингом, но с теми криптовалютами, которые они генерируют, например, на таких платформах, как Binance, у них есть как минимум 7 способов умножить эти холдинги с пассивным доходом», - сказал он.

В дополнение к своей книге Фриас запустит в ближайшие недели NFT (Non Fungible Token) с коллекцией исчезающих животных. «В книге я также учу, как создавать NFT. Это очень просто и должно быть для всех. Вот цель», - закрыл он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: