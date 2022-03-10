COVID-19: Министерство культуры будет центром вакцинации до воскресенья 13

A health worker inoculates a volunteer with a COVID-19 vaccine produced by the Chinese Sinopharm during its trial at the Clinical Studies Center of the Cayetano Heredia University in Lima on December 09, 2020. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Пандемия COVID-19 существует с нами уже два года, но уже больше года появились вакцины, чтобы бороться с ним. Это самый эффективный инструмент на сегодняшний день для борьбы с вирусом, который унес жизни нескольких людей во всем мире. Таким образом, власти поощряют различные мероприятия для обеспечения того, чтобы все больше и больше перуанцев получали дозы, необходимые им для надлежащей защиты от коронавирус.

С сегодняшнего дня, воскресенья, 13 марта, Министерство культуры станет пространством, где граждане смогут защитить себя от COVID-19, а также получить вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Но это будет не только центр вакцинации, но и запланированы различные мероприятия в ознаменование Международного женского дня, который отмечался на этой неделе. Вот программа:

Четверг, 10 марта:

Учебное совещание «Гендерные аспекты и разнообразие в аудиовизуальном секторе». Он будет транслироваться в Facebook Live Министерства культуры и ориентирован на широкую публику.

Пятница, 11 марта:

Презентация Национального хора женщин двухсотлетия на видеостене Министерства культуры, предназначенная для широкой публики.

Воскресенье, 13 марта:

Кампания вакцинации от COVID-19 с 9 до 17 часов в штаб-квартире Министерства культуры Сан-Борха (Av. Хавьер Прадо Эсте 2465). Ориентирован на широкую общественность.

Кампания вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) и скрининг шейки матки с 9:00 до 17:00 в штаб-квартире Министерства культуры Сан-Борха (Av. Хавьер Прадо Эсте 2465). Предназначен для женщин и девочек в возрасте от 9 до 13 лет с целью профилактики рака шейки матки.

В тот же день в штаб-квартире Mincul будет проведен фестиваль «Женщины и идентичность: мощные, преобразующие истории», который также будет организован для широкой публики. Он будет проходить с 9 утра до 17 вечера.

В залах Паракас, Наска и Вари Минкула также пройдут мастер-классы по народному искусству, предназначенные для широкой публики. Часы работы: с 11:30 до 17:30.

ЧТО ТАКОЕ ВПЧ?

Это вирус, который в основном передается половым путем и очень распространен во всем мире. По оценкам, во всем мире насчитывается около 660 миллионов человек, инфицированных некоторыми из его вариантов. Среди более чем 200 существующих типов ВПЧ некоторые из них вызывают определенные виды рака, такие как рак шейки матки, четвертая по распространенности причина рака у женщин. Однако это заболевание, которое можно предотвратить, а также вылечить, если вовремя обнаружить и правильно вылечить.

(Гетти изображения)

Вакцины против вируса папилломы человека являются частью национальной схемы вакцинации в Перу с 2011 года и применяются девочкам в возрасте от 9 до 13 лет с предварительного разрешения их родителей или доверенных лиц. Поскольку ВПЧ заражается половым путем, органы здравоохранения стремятся к первичной профилактике, применяя дозы до того, как несовершеннолетние начнут половую жизнь.

Однако на усилия по борьбе с ВПЧ повлияло появление коронавируса. В 2020 году школам по всей стране пришлось закрыть свои двери, чтобы освободить место для виртуальных занятий, которые оставили без внимания программы вакцинации, поскольку они проводились в школах. Таким образом, за первый год кризиса в области здравоохранения число несовершеннолетних, вакцинированных против ВПЧ, сократилось почти на 80%, по данным Salud con Lupa.

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