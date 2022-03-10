Коста-Рика анализирует свой потенциал в индустрии конопли и медицинского каннабиса

Сан-Хосе, 10 марта Бизнесмены, исследователи и правительственные чиновники обсудили в четверг потенциал и возможности Коста-Рики в индустрии конопли и медицинского каннабиса после принятия закона по этому вопросу. «Эта встреча направлена на то, чтобы продемонстрировать международным компаниям нашу структуру привлечения инвестиций, а также расширить знания о крупной отрасли каннабиса и конопли, существующей во всем мире, стремясь проникнуть эти знания в университеты, предприниматели, профессиональные ассоциации и специализированные учреждения. Костариканцы», — заявил президент Коста-риканского совета по конопле и каннабису Рой Томпсон. Томпсон объяснил Efe, что Коста-Рика имеет значительные преимущества для конкуренции на рынке, включая политическую стабильность, позитивный инвестиционный климат, квалифицированный человеческий капитал и сеть соглашений о свободной торговле. Двухдневное мероприятие под названием Саммит по конопле и каннабису объединяет около двадцати местных и международных экспонентов, которые продемонстрируют, как страна может воспользоваться отраслевыми возможностями. 2 марта президент Коста-Рики Карлос Альварадо подписал «Закон о каннабисе для медицинского и терапевтического использования и конопле для пищевых и промышленных целей», который был ратифицирован Конгрессом накануне. Благодаря этому новому законодательству отраслевые эксперты, собравшиеся на форуме, согласились с тем, что Коста-Рика может стать важным игроком на рынке, но сначала она должна предпринять шаги по установлению стратегических партнерств, следовать мировым стандартам качества и поддержать производителей. Согласно данным консалтинговой фирмы Grand View Research, в 2020 году размер мирового рынка конопли оценивался в 3,61 миллиарда долларов, и ожидается, что годовой темп роста составит 16,2% с 2021 по 2028 год в ответ на высокий спрос. Промышленная конопля пользуется большим спросом из-за лечебных преимуществ, предлагаемых продуктом, а также из-за возможности использовать ее для производства масел, красителей, топлива, смазочных материалов, красок, строительных материалов и других продуктов. Что касается медицинского каннабиса, данные, представленные на мероприятии, показывают, что в 2020 году рынок оценивался в 6,822 миллиарда долларов, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет 53,883 миллиона долларов. Каннабис используется как часть лечения конкретных симптомов или заболеваний, таких как рак, хроническая боль и психические расстройства. Принятый в Коста-Рике закон позволит властям выдавать лицензии на производство и индустриализацию каннабиса в медицинских или терапевтических целях. Кроме того, он объявляет свободным выращивание, производство, индустриализацию, сбыт непсихоактивной конопли или каннабиса и ее продуктов или побочных продуктов для пищевых и промышленных целей без предварительного специального или дополнительного разрешения властей. Конопля с низким содержанием ТГК используется в промышленности, например, для производства текстиля, продуктов питания, семян, масел, биотоплива, лекарств и косметики и прочего.