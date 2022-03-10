Глава Конкакаф обсудит препятствия для американских игроков на Кубе

Гавана, 10 марта Президент Конфедерации футбола Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна (Конкакаф) Виктор Монтальяни посетит Кубу со следующего воскресенья, 13 марта. Лидер будет вести диалог со спортивными властями острова об ограничениях, с которыми сталкиваются его игроки при посещении соревнований в США. Вице-президент Международной федерации ассоциированного футбола (ФИФА) планирует программу в Гаване, которая включает встречи с менеджерами Кубинской футбольной ассоциации (АФК) и с президентом Национального института спортивного физического воспитания и отдыха (Индер) Освальдо Венто, согласно официальной спортивной газете JIT. Среди вопросов, стоящих на повестке дня Montaglianie, - новые прогнозы АФК, рабочие отношения с Конкакаф и сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес. JIT напоминает в этот четверг, что в прошлом году Куба не смогла принять участие в Золотом кубке Конкакаф - главном соревновании конфедерации - из-за трудностей с визовым процессом ее делегации для поездки в Соединенные Штаты. Кроме того, он отмечает, что общественные позиции по этому вопросу между Конкакаф и АФК «были смешанными», поэтому он не исключает, что во время визита Монтальяни между двумя сторонами будет вестись диалог о препятствиях, которые не позволили кубинцам посещать американские турниры. JIT напоминает, что игрокам Карелу Эспино и Луису Хавьеру Параделе недавно было отказано в визах для участия в матчах 16-го тура Конкачемпионов, представляющих клубы из Гватемалы и Коста-Рики. Визит главы КОНКАКАФ на Кубу состоится после избрания новой директивы АФК, которая вместе с Индером продвигает новую стратегию развития футбола в карибской стране. Монтальяни отправится на остров в сопровождении главы ассоциаций-членов Марко Лила, директора ассоциаций членов Северной и Центральной Америки, Марио Монтеросы и Нидии Меркадо, менеджера протокола конфедерации. ШЕФ строка/int/cav