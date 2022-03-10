Column: PSG and Qatar can't buy European glory yet

Лионель Месси стоял неподвижно и ошеломленным на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Его правая рука лежала на бедре, а левая - на голове. Я закрыла глаза.

Как будто он хотел, чтобы земля поглотила его.

Наблюдать за празднованием было последним, что хотел сделать Месси, в то время, когда Пари Сен-Жермен капитулировал перед «Реалом».

Самым болезненным было то, как Карим Бензема только что сделал утроение за 17 минут, чтобы склонить матч 1/8 финала в пользу Меренг.

Главным свидетельством взрыва ПСЖ было то, что гол победы в Мадриде был забит в игре, рожденной от удара на половину корта, последовавшего за вторым голом Бензема. ПСЖ быстро потерял мяч и уступил возможность, которая закончилась, когда Винисиус Джуниор пробил штрафную.

Затем последовала слабая попытка Маркиньоса отодвинуть мяч подальше и определение Бензема к основанию шеста.

«В итоге мы дорого заплатили за свои ошибки», — заявил бразилец Маркиньос. «Это трудно объяснить».

Очень сложно.

ПСЖ показалось еще труднее потерять свое место в четвертьфинале после того, как Килиан Мбаппе забил памятный гол в финальной стадии первого матча и устроил еще один момент великолепия — на пасе Неймара — чтобы получить 2:0 по сумме двух матчей в первом тайме в испанской столице.

Французская команда, которая, несмотря на отсутствие европейских титулов, все еще побеждала королей континента с разницей в два гола, когда до этого оставалось полчаса.

«Мы были уверены, что мы лучшая команда и можем двигаться вперед с командой, способной победить в соревнованиях», — сказал спортивный директор PSG Леонардо.

Вместо этого ПСЖ замышлял собственную гибель в Лиге чемпионов, упав со счетом 3:2 по совокупности до рекордной команды с 13 чемпионатами Европы.

«Эмоциональное состояние изменилось, и мы очень разоблачились после (первого) гола», — сказал тренер ПСЖ Маурисио Почеттино. «Это колоссальный удар, потому что мы были лучше в ничьей. Мы стали лучше за 180 минут футбола».

Не из-за этого один из лучших игроков в истории приехал в ПСЖ. ПСЖ не предвидел такого исхода, вложив столько средств в объединение 34-летнего аргентинского гения с Неймаром и Мбаппе.

Ожидание первого титула в Лиге чемпионов для PSG продолжится после 11 лет владения Катаром и подписания контрактов на сумму более 1 миллиарда долларов.

Разные техники приходили и уходили — еще предстоит посмотреть, сохранит ли Почеттино свою работу на следующий сезон. А «ПСЖ» очень часто кажется группой игроков, притворяющихся командой.

Не все деньги и таланты могут достичь успеха там, где они больше всего нужны. Эта кампания должна была стать кампанией, в которой все, наконец, заработает с приходом Месси из Барселоны.

С другой стороны, ПСЖ по-прежнему будет играть лучшую историческую роль в финале Лиги чемпионов 2020 года, который он проиграл мюнхенской «Баварии». Он играл в полуфинале только по другому случаю, упав до «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Неудивительно, что, по некоторым данным, президент разъяренной французской команды Насер Аль-Хелаифи попытался опровергнуть арбитражный орган для нового исключения.

В «ПСЖ» будут взаимные обвинения.

Победа в чемпионате Франции — это, как правило, самая легкая часть кампании. Исключение произошло в предыдущем сезоне, когда «Лилль» был коронован.

Теперь парижская команда спокойно плывет к тому, что станет их восьмым скипетром за девять сезонов.

Именно на высшем европейском турнире лидеры ПСЖ хотят злорадствовать, как во французской столице, так и в Дохе. Сбор престижных трофеев в этом клубе был бы больше заинтересован в проекции спортивной мощи эмира Катара, чем в увлечении тех, кто обычно посещает Парк де Пренс.

«Когда что-то происходит, нужно думать о них и размышлять, почему это произошло», — сказал Леонардо. «Но для этого нам нужно время».

Сколько времени на самом деле будет у Леонардо или Почеттино?

Кто-то виноват в этом.

Почеттино раскритиковал судейский корпус, который не указывал на фол Бензема над вратарем Джанлуиджи Доннаруммой перед первым голом, который открыл дверь для камбэка, на 61-й минуте.

«Есть действие, которое является решающим, и это игра его первого гола... Действие Бензема является фолом, и мы будем говорить о другом», — прокомментировал аргентинский стратег. «Но то, что произошло, произошло, и, к сожалению, мы не используем это в качестве оправдания, потому что реальность сильно бьет и ранит вас».

На самом деле, это звучит как оправдание.

«Просто сейчас об этом невозможно говорить, сейчас не подходящее время», - сказал Почеттино о своем будущем. «Мы очень разочарованы сегодня вечером».

Примет ли PSG объяснения?

«Это тяжелый удар», сказал Леонардо. «Мы должны смириться со своими ошибками и неспособностью справляться с трудными ситуациями. Мы проиграли и есть что анализировать».

Леонардо говорил о необходимости «найти решения как можно скорее». Маркиньос размышлял о том, что команда будет «более зрелой к следующему сезону».

Но если клуб не может выиграть Кубок Европы с Месси, Неймаром и Мбаппе, как они могут это сделать?

Неясно. Контракт Мбаппе выйдет из строя через три месяца, после того как «ПСЖ» отклонила предложение из Мадрида, которое соблазнило его 150 миллионами долларов в прошлом году подписать нападающего.

Скорее всего, в следующий раз Мбаппе сыграет в Лиге чемпионов против ПСЖ, возможно, против Мадрида. Насколько больно будет Месси стать свидетелем этого?