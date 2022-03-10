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четверг 10 март 2022
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Россия

Colombian Betty Palomino, from tragedy to construction entrepreneur

10 март 2022

Марсело Уилок Атланта (Джорджия), 10 марта Драматическая авария изменила жизнь колумбийки Бетти Паломино и дала ей новую возможность, которой она воспользовалась, чтобы стать успешным предпринимателем в строительной отрасли в Грузии и вдохновить других через нее в своей первой книге «От трагедии к успеху». 45-летняя испаноязычная бизнесвумен рассказала Эфе, что книга не только рассказывает её историю, но и «является руководством трансформации, мотивации и вдохновения, чтобы помочь тем, кто чувствует, что сила бросила их бросила». Шестнадцать лет спустя после инцидента, который почти оставил ее в инвалидном кресле до конца своей жизни, Паломино добилась успеха в отрасли, где доминируют мужчины, и является владельцем BRS Roofing Supply and Excellence Contractors Group. Бизнесвумен, мать и ныне автор уверена, что так же, как она не сдалась и смогла продвинуться вперед в жизни, ее история может научить других, что «они способны на все, пока у них есть воля преодолевать сложные ситуации». Для этой успешной бизнесвумен, которая вопреки всем возможностям оправилась от аварии на санках, которая оставила ее парализованной от талии вниз, ее сообщение в книге «заключается в том, что благодаря дисциплине и настойчивости многие вещи могут быть достигнуты». Врачи сказали бизнесвумен, что она больше никогда не будет ходить, но Паломино не смирилась с этим прогнозом и доказала, что нет ничего невозможного после того, как нашла альтернативные формы реабилитации в собственном доме. Поэтому он оставил инвалидную коляску позади и сегодня ходит один с помощью трости и пары шин. В то же время, когда колумбийка снова изо всех сил пыталась ходить, она имела дело с «оскорбительными отношениями», что заставило ее понять, что «лучше побыть одной, чем пострадать в плохой компании». Невзгоды, однако, заставили ее увидеть жизнь с другой точки зрения, несмотря на сложную ситуацию, в которой она оказалась, говорит она, поэтому она решила, что воспользуется этим опытом, чтобы выйти «сильнее, чем раньше». ПРЕПЯТСТВИЯ — ЭТО ОБУЧЕНИЕ Эта сила, которую она приобрела, привела ее к тому, что она стала одним из самых признанных предпринимателей в строительной отрасли в Атланте и консолидировала свои компании BRS Roofing Supply и Excellence Contractors Group, чего она жаждала больше всего, прежде чем пострадать от аварии в 2006 году. «Препятствия должны называться обучением. И важно не бояться неудач, потому что успех идет от неудачи к неудаче. Каждую осень мы чему-то учимся, чтобы в будущем действовать более разумно», — говорит уроженец Толимы, прибывший в Соединенные Штаты в 1999 году, в возрасте 21 года. Для Паломино «рецепт» её успеха заключается в вере в себя и в то, что она может сделать. «Доверяйте себе, верьте в себя, в великие вещи, которые я могу сделать», - сказала она. «Как я мог, другие тоже могут, всегда нужно сосредоточиться на положительных моментах. Я чувствую, что жизнь похожа на американские горки; когда вы находитесь на вершине, вы должны наслаждаться добром, которое приносит нам момент, но когда вы спускаетесь, вы должны готовиться к этим падениям, потому что это часть жизни», - сказал он. «Нет неспособных людей, есть неспособные умы», — добавил автор книги «От трагедии к успеху» (PanHouse Publishing House), которая стартовала в этом месяце в Атланте и доступна на Amazon. ШЕФ мгВт/имс (фото)

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