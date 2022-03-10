Colombia will renew discredited Congress with an eye on presidential

На выборах, которые будут столь же сложными, сколь и решающими, колумбийцы обновят Конгресс в воскресенье, завершат список кандидатов в президенты и определят, будут ли левые двигаться дальше правящих правых.

Почти 39 миллионов человек имеют право избирать две палаты дискредитированного 296-местного парламента. В 2021 году его неблагоприятный имидж достиг 86%, по данным опросника Invamer, из-за коррупционных скандалов.

Но ожидания сосредоточены на параллельном процессе праймериз или партийных консультаций, а также на возможном перерыве в голосовании, которое традиционно составляло около 50%.

Таким образом, страна, пострадавшая от насилия, которая последовала за мирным пактом с вымершим FARC, обремененная экономическими разрушениями пандемии и пострадавшая от репрессий недавних массовых протестов, вызвана на выборы. Оттуда появится политическая карта с перспективой президентских выборов 29 мая.

Вот соответствующие аспекты этих выборов.

- Фон -

Одновременно пройдут два выборов с добровольным голосованием: выборы в Конгресс и праймериз между кандидатами на смену непопулярному президенту Ивану Дуке, который по закону не может претендовать на переизбрание.

«Идет президентизация этих выборов в законодательные органы», - подчеркивает Ян Бассет, аналитик Университета дель Росарио.

По его мнению, было «много разговоров о консультациях и мало о Конгрессе», даже «среди (президентских) предкандидатов было больше дебатов, чем среди глав списка Конгресса».

В первую очередь широкая дуга общественных движений будет соизмерять силы с традиционными партиями.

После Конгресса, в котором ни одна партия не получила большинства, эксперты ожидают «некоторых изменений из-за отсутствия великих фигур», говорит Патрисия Муньос из факультета политических наук Университета Хавериана.

И среди этих отсутствий самым печально известным является отсутствие бывшего президента Альваро Урибе (2002-2010), самого влиятельного правого политика этого века и который ушел в отставку из Сената после победы на крупнейшем голосовании в законодательных органах 2018 года, после его запутывания с правосудием за якобы манипулирование свидетелями.

Его партия, Демократический центр, пришла к власти вместе с Дуке и была самой проголосованной за верхнюю палату. Но на этот раз аналитики прогнозируют голосование по наказанию в связи с плохой работой правительства.

Другие «партии будут меньше мобилизовывать (избирателей) и иметь меньше мест, поэтому списки левых коалиций должны быть продвинуты», отмечает Муньос.

- старт-офф -

Левая, левоцентристская и правоцентристская коалиции определят свои президентские письма. Всего 15 кандидатов, и практически одна определенность: назначение сенатора и бывшего партизана Густаво Петро, который побеждает на всех выборах.

61-летний Петро, проигравший бюллетень вместе с Дуке, встретится со своими соперниками в воскресенье. Ослабленный урибизм перешел к бывшему министру Оскару Ивану Зулуаге, который был понижен в опросах, в то время как независимый Родольфо Эрнандес и бывшая заложница FARC Ингрид Бетанкур уже находятся в споре.

«Когда правительство непопулярно, происходит чередование и побеждает оппозиция, но в Колумбии это ново: левые никогда не были в состоянии победить на выборах», — говорит Бассет.

Однако в стране, где исторически правили правые, никто не принимает урибизм как мертвый. Бывший мэр Федерико Гутьеррес является фаворитом на победу в номинации от правоцентристов, а у левоцентристов больше всего шансов — бывший кандидат в президенты Серхио Фахардо.

- Мирные места -

Как большое новшество, жертвы вооруженного конфликта смогут подать заявку в течение следующих двух законодательных периодов (2022-2026 и 2026-2030), в которых будет избираться 16 представителей за цикл. Мирные места являются частью пакта, который привел к разоружению FARC, некогда самого могущественного партизана на континенте.

Несмотря на то, что с заключением соглашения внутренняя война на некоторое время пошла на нет, насилие возрождается силой. Несколько из 167 муниципалитетов, где будут избраны заместители жертв, находятся под перекрестным огнем вооруженных групп, финансирующих себя за счет незаконного оборота наркотиков, что вызывает опасения за безопасность и прозрачность голосования.

«Парадоксально то, что насилие, похоже, больше не находится в центре кампании, и сегодня на повестке дня доминирует вопрос о том, как мы выйдем из экономического и социального кризиса», — говорит Бассет.

Comunos, партия, образованная бывшими партизанами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), сталкивается с собственным испытанием. Хотя мирное соглашение гарантирует им 10 мест до 2026 года, эта партия снова пойдет на избирательные участки, чтобы оценить свое признание после краха четыре года назад, когда она получила 0,3% голосов.

«Мирное соглашение вышло из центра повестки дня», — подтверждает аналитик Муньос. И перед лицом всплеска насилия и новых социальных проблем Comunes может на этот раз дать «равный или более низкий результат», указывает он.

вел/ссс/лв/йоу