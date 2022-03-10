Clippers go back to win 115-109 to Wizards

ЛОС АНДЖЕЛЕС (AP) — Николас Батум обогнал свою команду с трехочковым с 31,2 секунды до конца, Реджи Джексон имел 31 очко, а Лос-Анджелес Клипперс набрали финальные 11 очков в среду, чтобы обыграть Вашингтон Уизардс 115-109.

Лос-Анджелес не позволил Вашингтону продвинуться на табло в финале 2:37 матча, а два штрафных Джексона в 12,3 секунды с конца дали местным жителям преимущество в четыре гола.

«Уизардс» уже упустили свои преимущества в двух предыдущих матчах против Лос-Анджелеса в этом году, хотя на этот раз переворот не был таким ярким, как в прошлом матче. «Клипперс» устроили второй по величине камбэк в истории НБА в своем первом столкновении 25 января, когда они преодолели недостаток в 35 единиц и победили Вашингтон со счетом 116-115.

Маркус Моррис-старший финишировал с 27 очками, а Люк Кеннард внес 19 очков в счет «Клипперс», который остановил серию из двух поражений.

Кристапс Порзингис, приобретенный в торговле с Далласом в прошлом месяце, забил 19 в своей второй игре за «Уизардс». Руй Хачимура добавил 18, а бывшие игроки «Лейкерс» Кайл Кузьма (17) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (16 лет) хорошо сыграли по возвращении в город.

Бразилец Рауль Нету завершил матч с 12 очками, одним подбором и четырьмя передачами за «Вашингтон».