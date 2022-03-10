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четверг 10 март 2022
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Россия

China congratulates Yoon and expresses its willingness to maintain good relations

10 март 2022

Пекин, 10 марта Китай сегодня поздравил избранного президента Южной Кореи Юн Сук Ео с победой на президентских выборах в его стране и выразил готовность Пекина поддерживать хорошие отношения в будущем. «Китай поздравляет избранного президента Юн Сук Йеоля с победой на выборах в Южной Корее. Китай и Южная Корея — соседние страны и важные партнеры. В этом году мы отмечаем тридцатую годовщину установления дипломатических отношений, которые принесли пользу обеим странам и активно содействовали развитию региона», — прокомментировал в четверг на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Китай сейчас с нетерпением ждет работы с новым южнокорейским правительством для дальнейшего содействия развитию связей», - добавил он. В прошлый понедельник министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин хочет «продолжать играть конструктивную роль» в «содействии политическому решению проблемы Корейского полуострова». «Корень этой проблемы заключается в том, что разумные опасения Северной Кореи в области безопасности так и не были полностью решены», — сказал Ван. По мнению Китая, для решения вопроса «все соответствующие стороны должны работать в одном направлении» и отказаться от «пустых предложений по диалогу». «Американская сторона недавно заявила, что у нее нет враждебных намерений по отношению к Северной Корее и что она готова решить проблему дипломатическим путем. Мы приветствуем это заявление», — сказал Ван. Юн, который приходит к власти с более жестким тоном в отношении Пхеньяна, чем уходящий президент Мун Чжэ Ин, сегодня выразил намерение сохранить в живых вариант диалога, который оставался в тупике после неудачного саммита 2019 года между бывшим президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен- ООН. Лидер консерваторов, который должен вступить в должность 10 мая, также говорил сегодня о Китае - стране, с которой он стремится построить отношения «взаимного уважения».

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