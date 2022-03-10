Chelsea, without signing, selling or renovating and without a full stadium

Мануэль Санчес Гомес Лондон, 10 марта Санкция, введенная британским правительством, не позволит «Челси» заполнить свой стадион, ни продать, ни купить игроков, ни обновить футболистов, таких как Антонио Рюдигер, ни завершить продажу клуба одному из десяти магнатов, которые преследовали его. Спешка, с которой россиянин Роман Абрамович избавился от клуба, не была преувеличением. Соединенное Королевство заморозило свои активы и не позволяет вести бизнес с гражданами страны. Что это влечет за собой? Что «Челси» не сможет получить прибыль ни от одной сделки. Самая важная операция, оставшаяся в подвешенном состоянии, - это продажа клуба и через которую проходит самое ближайшее будущее команды. Абрамович назначил 15 марта крайним сроком, опасаясь санкций, но он не успел найти подходящего покупателя. Несколько консорциумов США, владельцы команд NFL, турецкий миллиардер, саудовский консорциум и британский застройщик теперь ждут, когда правительство даст «Челси» специальное разрешение на продажу. На данный момент это просто слухи в английской прессе, которая предполагает, что правительство может позволить это из «лучших интересов» для клуба. Если это произойдет, Абрамович не получит никакой прибыли от продажи клуба, хотя российский магнат уже предупредил, что любые деньги, которые он за это получит, пойдут жертвам украинской войны. На данный момент «Челси» получила «специальную лицензию», чтобы она могла продолжать работать ежедневно. Таким образом, вы сможете выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров. Они также смогут посвятить 20 000 фунтов стерлингов (23 800 евро) за каждую игру, в которую они играют вдали от дома, на путешествия и проживание. На домашних играх лимит расходов увеличен до 500 000 фунтов стерлингов (595 000 евро), и болельщики смогут покупать еду и напитки на территории стадиона. Еще один удар по финансам «Челси» нанесен стадиону: они не смогут продавать билеты на матчи, начиная с 10 марта этого года. Это напрямую влияет на бюджет «синих», потому что, если «Стэмфорд Бридж» уже является одним из крупнейших стадионов с самыми низкими доходами, поскольку он вмещает всего 44 000 мест, то теперь матчи смогут посещать только участники. Цифры не являются публичными, но, по оценкам, клуб «Фулхэм» насчитывает от 28 000 до 30 000 членов. Клубный магазин на окраине Стэмфорд-Бриджа немедленно закрыт. «Челси» продолжит зарабатывать деньги на телевизионных трансляциях своих матчей, но пойдет в фонд, чтобы продолжать выплачивать зарплату сотрудникам. В спорте у команды следующего сезона возникает большая неопределенность. Если ничего не изменится, «Челси» не сможет провести ремонт Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которым придется улучшить их зарплату, что невозможно при нынешних ограничениях. Сесар Аспиликуэта сомневается, хотя в случае с испанским игроком в его контракте есть пункт, который после консультаций с Наварро будет автоматически продлен. Пока неизвестно, будет ли это возможно в нынешних условиях. Ситуация с невозможностью продать или купить игроков не нова, поскольку она уже подверглась санкциям ФИФА в 2019 году, и это помогло ей развить таких игроков, как Мейсон Маунт и Рис Джеймс. Сейчас ситуация намного серьезнее. ШЕФ мсг/ер/джад