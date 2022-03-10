Chelsea will play against Norwich tonight despite sanctions

Лондон, 10 марта Премьер-лига объявила сегодня, что запланированный на сегодня матч между «Норвич» и «Челси» пройдет по плану, несмотря на то, что лондонский клуб пострадал от санкций британского правительства против своего владельца, российского магната Романа Абрамовича. Исполнительная власть выдала «первоначальную лицензию» «Челси» на продолжение «тренировок, оспаривая свои обязательства и выполняя свои обязательства до конца сезона», говорится в заявлении английской лиги. Теперь премьер-министр будет поддерживать тесные контакты как с организацией, так и с государственной администрацией, чтобы сезон мог «продолжаться в соответствии с планом», выполняя «намерения правительства» в отношении санкций против Абрамовича, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. «Челси» подтвердил, что магнату принадлежит сто процентов как клуба, так и его «аффилированных лиц», поэтому команда «обычно подвергается тому же режиму санкций», что и ее владелец. Однако правительство выдало «генеральную лицензию», позволяющую ему заниматься «определенными видами деятельности». Мужская и женская команды «Челси» сегодня сыграют запланированные матчи, а организация начала переговоры с исполнительным директором, чтобы попытаться изменить выданную лицензию и упростить работу «как можно ближе к нормальной». Он также оценит влияние санкций на основание «Челси», работа которого «важна для сообществ», заявили в клубе. Санкции означают, что организация не может продавать фанатам новые билеты, хотя те, которые были выпущены до вчерашнего дня, будут действительными и позволят получить доступ к Стэнфордскому мосту. Участники Season Pass могут продолжать использовать их, а магазины на стадионах получают лицензию на продажу еды и напитков, но клуб больше не сможет продавать флаги, шарфы и другую официальную продукцию. Игроки не могут заключать новые контракты в соответствии с действующей лицензией, а организация не может взимать плату за переводы. Наказание Абрамовича также ограничивает средства, которые клуб может потратить на командные поездки, до 20 000 фунтов стерлингов (23 800 евро) на выездные игры и 500 000 фунтов стерлингов (595 000 евро) на матчи на Стэнфордском мосту, включая расходы на охрану и эксплуатацию стадиона. ШЕФ гкс/джм

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