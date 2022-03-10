Чейз в Лос-Хорнос: два подростковых мотоциклетных самолета застрелили мужчину и застрелили друг друга из полиции Буэнос-Айреса

Два грабителя в возрасте 16 и 20 лет в среду устроили интенсивное преследование и вооруженное столкновение с полицией после неудачной попытки угнать мотоцикл в городе Ла-Плата.

Эпизод насилия начался вчера днем на перекрестке 60-й и 146-й улиц города Лос-Хорнос, где реактивные самолеты, находившиеся на борту мотоцикла и вооруженные, перехватили другого мотоциклиста, чтобы украсть у них, красно-белую Honda XR.

Жертва, 34-летний мужчина, сопротивлялась нападению и пыталась уклониться от них. В этой быстрой последовательности, и уже сорвав нападение, один из преступников извлек свой пистолет и выстрелил мужчине прямо в одну из ног . Затем он сбежал вместе со своим сообщником, не завершив ограбление.

Мотоцикл преступников: они столкнулись с мобильным телефоном полиции и арестовали их

Пострадавший мотоциклист был доставлен на машине скорой помощи в больницу Гутьерреса в Ла-Плате, где его лечили от удара, который он получил на близнеца, хотя ему ничего не угрожает.

Инцидент был уведомлен по телефону 911, с помощью которого полиция Буэнос-Айреса немедленно провела тупиковую операцию и начала преследование подозреваемых, которое распространилось на несколько кварталов столицы провинции.

Когда они достигли 25-й улицы между 524 и 525 годами, преступники потеряли контроль над мотоциклом и ударили по одному из преследовавших их полицейских мобильных телефонов.

В этот момент, будучи загнанным в угол, один из грабителей снова достал пистолет и несколько раз выстрелил по войскам, ранив одного из них в одну из рук . Остальные выстрелы попали в патрульную машину. Именно тогда мотоджеты попытались сбежать с места происшествия пешком. Однако они были быстро окружены другими патрульными машинами, которые находились на месте происшествия, и были арестованы, подтвердили источники в полиции Infobae.

Интерьер одного из патрульных автомобилей, попавших под обстрел во время стрельбы

Двое молодых людей, которые могли иметь судимость за ограбление, были вооружены 9-миллиметровым пистолетом марки Bersa Thunder, украденным у офицера полиции провинции Буэнос-Айрес во время предыдущего нападения на район Ипподрома в городе.

Таким образом, лица, обвиняемые в квалифицированном ограблении в деревне и банде, теперь доступны для правосудия в той степени, в которой покушение усугубляется участием несовершеннолетнего, покушением на убийство, владением оружием войны и нападением и сопротивлением власти.

Следователи считают, что преступная пара имеет обширную историю и жалобы на недавние ограбления в этом районе. «Мы подозреваем, что задержанные совершили несколько незаконных действий в соответствии с процедурой motojorros в магазинах и пешеходах в северной части города», - сообщил сайту 0221 источник в полиции.

Пистолет, которым пользовались мотореактивные самолеты, было украдено из наличных в Буэнос-Айресе во время другого нападения

Ограбление на моточорро все еще процветает. Сегодня утром в Буэнос-Айресе, городе Мерло , курьер стал жертвой жестокого нападения пираньи, когда по крайней мере десять преступников на борту мотоциклов поднялись на их борт и украли его всего за 29 секунд. Молодой человек был удивлен, когда собирался доставить заказ на пять мотоциклов с двумя преступниками, каждый из которых окружал его, и угрожал ему огнестрельным оружием над головой.

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