Обвинения выдвинуты против пяти человек за убийство боксера Мачо Камачо

Через девять лет и четыре месяца после того, как пуэрториканский Гектор Мачо Камачо был ранен в голову пистолетом и впоследствии убил его, пять человек были официально обвинены в убийстве.

Во второй половине дня в эту среду, 9 марта, Министерство юстиции и полиции Пуэрто-Рико провели пресс-конференцию, на которой поделились подробностями предъявления обвинений лицам, ответственным за убийства боксера и Адриана Мохики Морено, который также умер в день инцидент. атака.

Из общего числа обвиняемых четверо находятся в тюрьме. Из них трое были переведены из Флориды, Соединенные Штаты, где они уже отбывают федеральные наказания, но связаны с другими преступлениями. Еще один находится в тюрьме на Карибском острове, а пятый был единственным, кого арестовали, находясь дома.

«Я очень благодарна всем этим людям за то, что они сделали для моего сына. Для моего сына справедливость, и я могу не сомневаться. Я испытываю боль, потому что она не избавляет меня от этого, но я благодарна. Они схватили меня и вернули правосудие. Я ждала 10 лет. Я не переставала искать справедливости для своего сына, и они, наконец, отдали его мне», — рассказала Мария Матиас, мать бывшей чемпионки мира.

Мария Матиас, мать бывшего босса во время пресс-конференции. Фото: @Justicia_PR

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