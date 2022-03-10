Chanel №5 и Red Moscow: тайная связь между самыми культовыми ароматами Запада и Советской России

Все началось с исключения системы SWIFT из международных банковских операций и блокады Центрального банка России. Затем они присоединились к решению частных нефтяных компаний выйти из проектов и партнерств с российскими компаниями, прекращению деятельности технологических гигантов, таких как Google, Apple, Microsoft, Amazon и поставщиков и дистрибьюторов контента, таких как Netflix и Disney, кредитных карт, таких как Visa и Mastercard, закрытие таких сетей, как McDonalds и Starbucks, и российское нефтяное эмбарго, объявленное США и Соединенным Королевством. Всего более 300.

Между тем, по данным Euromonitor, цитируемым журналом Forbes, Россию покинули крупные модные и люксовые бренды, от Chanel до Armani, которые вместе продавали там почти 6,8 миллиарда долларов в год. «Мы решили временно закрыть наши магазины и прекратить коммерческую деятельность», - посетовала француженка Hermes, в то время как в прошлый четверг швейцарская группа Richemont прекратила продажу продуктов Montblanc, Chloé, Van Cleef & Arpels и Cartier, а Chanel закрыла свои 6 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, место рождения Владимира Путина.

Фрагансия

Гораздо старше общее прошлое между Chanel №5, самым известным парфюмом в истории Запада, и классическими духами Советской России «Красная Москва» (Красная Москва).

Габриэль «Коко» Шанель, пожалуй, самый известный дизайнер в истории EFE/Chanel/Архив

Оба парфюма, согласно Карлу Шлёгелю, немецкому историку, специализирующемуся на России и бывшем Советском Союзе, в своей книге «Запах империй» (The Scent of Empires) были созданы на основе ароматов, разработанных двумя французскими парфюмерами во времена царей. Один из них, Эрнест Бо, вернулся во Францию после русской революции и познакомился с Габриэль «Коко» Шанель, которая запустила свой знаменитый парфюм «Номер 5» в середине эпохи belle и, уже известная, установила отношения, которые некоторые даже охарактеризовали как «коллаборационизм», с Нацисты в оккупированной Франции.

Другой, Огюст Мишель, остался в России и внес свой вклад в развитие парфюмерной индустрии благодаря своим отношениям с Полиной Жемчужиной Молотовой, женой тогдашнего советского канцлера Вячеслава Молотова.

Молотов (по-русски, Хаммер) встречался со Сталиным в годы до революции, когда он сотрудничал в «Правде», тогда революционном памфлете и, более 70 лет, официальной газете Советского Союза. Именно в августе 1939 года он подписал с министром иностранных дел Адольфа Гитлера Иоахимом фон Риббентропом пакт о ненападении между нацистами и советскими войсками, который также включал секретные соглашения о разделе Восточной Европы, Финляндии и Балтии и предшествующие шаги в сотрудничестве Москвы в перевооружении Германии, в обход Версальского договора после Первой мировой войны, как недавно напомнил в Infobae аргентинский экономист и дипломат Фелипе Фридман.

Подписание советско-нацистского пакта о ненападении 1939 года на глазах улыбающегося Сталина. Три месяца спустя произошло вторжение советских войск в Финляндию. А два года спустя Гитлер проигнорировал пакт и начал вторжение в СССР

Корзины и коктейли

Знаменитые «бомбы Молотова» были не его собственным творением, а иронией финнов, которые в ноябре 1939 года, через три месяца после этого пакта, когда на них вторглась Москва, они окрестили бутылки с топливом, которые бросали во вторгающиеся танки, «коктейлем Молотова». Молотов пытался убедить их в радиосообщении, что кассетные бомбы, сброшенные советскими самолетами, являются продуктовыми корзинами. Они сказали, что если Молотов поставит корзину, они поставят коктейль.

После триумфа русской революции Молотов познакомился с Полиной Жемчужиной, «народным комиссаром» пищевой промышленности и первой женщиной-кандидатом в Верховный Совет, которая распространила свой комиссариат на косметику, заинтересовалась духами француза Огюста Мишель и, как и Красная Москва, считали его классическим парфюмом советской эпохи, от Москвы до востока и запада, до восточной части Берлина.

«Одним из первых духов, основанных на полностью синтетическом аромате (альдегиде), стала Chanel, созданная в 1922 году и с тех пор классика чувственной женственности», — говорит американская писательница Дайан Акерман в своей книге «Естественная история чувств». Первое, что вы чувствуете запах — альдегид. Только тогда нос обнаруживает промежуточные ноты жасмина, розы, ландыша, флорентийского ландыша и иланг-иланга, пока он, наконец, не улавливает базовую ноту, которая несет аромат и делает его долговечным: ветивер, сандал и кедровое дерево, ваниль, амбра, циветта и мускус на основе молекул. Базовые ноты, пишет Акерман, «всегда животного происхождения, древние обоняющие эмиссары, которые ведут нас в леса и саванны».

В «Запах империй» Шлёгель рассказывает об общем прошлом двух культовых ароматов, а в «Советском веке» делает археологию России XX века. Акерман рассказывает, как Chanel 5 стала первым синтетическим парфюмом и в чем секрет его привлекательности

Полина Жемчужина-Молотова была обвинена в антисемитских кампаниях конца 1940-х годов и была вынуждена отправиться в ссылку вместе с мужем, который в 1949 году также потерял благосклонность Иосифа Сталина и вынужден был покинуть пост канцлера. После смерти Сталина Молотов вернулся на передний план советской власти, но выступил против политики десталинизации, начатой в 1956 году новым генеральным секретарем и лидером Советского Союза Никитой Хрущевым, гражданином Украины.

На самом деле, Шлёгель говорит, что в другой книге, «Советский век», делает настоящую археологию России XX века, от магазинов Beriozka, до очередей, лестниц, туалетов и кулинарных книг, Полина Жемчужина-Молотова была «горячим сталинистом» вплоть до своей смерти в 1970 году. Но несмотря на импульс, который она дала ей и ее общее происхождение с Chanel № 5, Красная Москва так и не смогла конкурировать на мировом рынке ароматов.

Кстати, ему было очень трудно сделать это в разгар холодной войны и с рекламными бомбами, подобными той, которую выпустила Мэрилин Монро в 1952 году, секс-символ того времени и, возможно, величайший в истории, когда он сказал журналу Life, что использовал только несколько капель Chanel №5 для сна .

В 2012 году на глобализованном и гораздо более конкурентном мировом рынке Chanel попыталась подтвердить свой легендарный парфюм сказочной рекламной кампанией с Николь Кидман с участием Николь Кидман. В то же время в России «Красная Москва» предприняла довольно успешную попытку возвращения в постсоветскую эпоху. Возможно, теперь, когда западные бренды будут очищены, у меня появится новый шанс.

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