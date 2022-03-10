Серрито хочет уйти с последнего места против Рентистаса

Обе команды будут стремиться к победе, чтобы подняться в турнирной таблице после поражения в матче, который каждая играла в предыдущий день.

Серрито падает от 1 до 3 перед Ривер Плейт. В предыдущие 3 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и проиграл 2.

Рентистас проиграл Депортиво Мальдонадо со счетом 1:2. В последних матчах он одержал 2 победы и 1 поражение.

Серрито и Рентистас встретятся завтра в 19:15 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 турнира Уругвай - Апертура 2022, будет проведен на стадионе Parque Palermo.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает четырнадцатое место с 3 очками и 1 победой, а посетитель достиг 6 единиц и занял девятое место в турнире.

Расписание Cerrito y Rentistas, в зависимости от страны

Аргентина: 19:15 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:15

Мексика CST и Никарагуа: 16:15

Mexico Mexico Most: 15:15

PST Мексика: 14:15

pm Венесуэла: 18:15

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