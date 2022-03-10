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четверг 10 март 2022
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Россия

Castillo wishes Boric success and highlights the “union” between Peru and Chile

10 март 2022

Сантьяго де Чили, 10 марта Президент Перу Педро Кастильо пожелал будущему президенту Чили Габриэлю Борису успехов в четверг и подчеркнул, что обе страны находятся в «совпадающем пространстве», во время коротких заявлений по прибытии в аэропорт Сантьяго на церемонию смены командования в эту пятницу. «Товарищ и брат Борич берет на себя ответственность как продукт демократических рамок (...) Я желаю ему всяческих успехов и чтобы его руководство - это то, что нужно народу», - сказал он после выхода из самолета в столичном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса. «Пришло время рассказать миру и Латинской Америке, что Чили и Перу объединились друг с другом в одном пространстве. Нас объединяет история, вызовы, стоящие перед этими народами, и вызовы в контексте пандемии, которые требуют совместных задач», — добавил он. Согласно официальной информации, Кастильо проведет встречу с Боричем в 15:00 (18:00 по Гринвичу) в муниципалитете Сантьяго, а в 20.30 (23.30 по Гринвичу) он примет участие в прощальном ужине уходящего президента Себастьяна Пиньеры во Дворце Ла Монеда, где находится правительство. Во второй половине дня он также встретится с президентом Эквадора Гильермо Лассо и проведет встречу с перуанской общиной, проживающей в Сантьяго, в столичном отеле Sheraton Tower. В пятницу он примет участие в церемонии смены командования в прибрежном городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго. Кастильо входит в число 16 иностранных властей, которые будут присутствовать на инаугурации бывшего депутата и бывшего студенческого лидера Борича, который в возрасте 35 лет стал самым молодым и самым избираемым президентом в истории Чили в декабре прошлого года. Среди гостей — король Испании Фелипе VI, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао. Правитель Перу, который на прошлой неделе был уполномочен Конгрессом присутствовать на инаугурации, ранее подчеркивал триумф Борича, с которым он сохраняет сильную близость к своим общим левым политическим позициям.

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