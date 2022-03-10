Castillo wishes Boric success and highlights the “union” between Peru and Chile

Сантьяго де Чили, 10 марта Президент Перу Педро Кастильо пожелал будущему президенту Чили Габриэлю Борису успехов в четверг и подчеркнул, что обе страны находятся в «совпадающем пространстве», во время коротких заявлений по прибытии в аэропорт Сантьяго на церемонию смены командования в эту пятницу. «Товарищ и брат Борич берет на себя ответственность как продукт демократических рамок (...) Я желаю ему всяческих успехов и чтобы его руководство - это то, что нужно народу», - сказал он после выхода из самолета в столичном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса. «Пришло время рассказать миру и Латинской Америке, что Чили и Перу объединились друг с другом в одном пространстве. Нас объединяет история, вызовы, стоящие перед этими народами, и вызовы в контексте пандемии, которые требуют совместных задач», — добавил он. Согласно официальной информации, Кастильо проведет встречу с Боричем в 15:00 (18:00 по Гринвичу) в муниципалитете Сантьяго, а в 20.30 (23.30 по Гринвичу) он примет участие в прощальном ужине уходящего президента Себастьяна Пиньеры во Дворце Ла Монеда, где находится правительство. Во второй половине дня он также встретится с президентом Эквадора Гильермо Лассо и проведет встречу с перуанской общиной, проживающей в Сантьяго, в столичном отеле Sheraton Tower. В пятницу он примет участие в церемонии смены командования в прибрежном городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго. Кастильо входит в число 16 иностранных властей, которые будут присутствовать на инаугурации бывшего депутата и бывшего студенческого лидера Борича, который в возрасте 35 лет стал самым молодым и самым избираемым президентом в истории Чили в декабре прошлого года. Среди гостей — король Испании Фелипе VI, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао. Правитель Перу, который на прошлой неделе был уполномочен Конгрессом присутствовать на инаугурации, ранее подчеркивал триумф Борича, с которым он сохраняет сильную близость к своим общим левым политическим позициям.