Торонто, Канада, 10 марта Организаторы трехнедельной акции протеста, захватившей центр Оттавы, были направлены на «свержение» правительства Канады, заявила в четверг советник премьер-министра Канады по национальной безопасности Джоди Томас. Томас заявил сегодня во время выступления на Оттавской конференции по безопасности и обороне, международной встрече, которая началась в среду в канадской столице, что «без сомнения» это было намерением организаторов оккупации. Советник Джастина Трюдо по национальной безопасности пояснил, что протест, центральное ядро которого состояло из полутысячи грузовиков, блокировавших доступ в канадский парламент в течение трех недель, «имел цепочки поставок, организованный, финансировался Канадой и другими странами». По этой причине, добавил Томас, правительство Трюдо было вынуждено 14 февраля сослаться на Закон о чрезвычайном положении, который предоставил канадским властям особые полномочия для роспуска протеста. Томас сказал, что использование специальных полномочий, впервые за 50 лет, было оправданным, независимо от того, имели ли протестующие реальную возможность свергнуть правительство. Помимо оккупации центра Оттавы, другие группы блокировали ключевые пограничные переходы между Канадой и Соединенными Штатами в течение нескольких недель, что нанесло серьезный ущерб экономике двух стран. Томас, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, связал организаторов оккупации, которая была инициирована водителями грузовиков в знак протеста против введенных Канадой правил борьбы с COVID-19, с правыми экстремистскими группировками в Северной Америке. ШЕФ МЦР/Памп